孫越病逝心情受影響 黃子佼找事給師父做

吳姍儒與黃子佼一起主持節目。（圖片提供：公視）

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黃子佼透露孫越病逝小燕姐心情的確有影響。（圖片提供：公視）

黃子佼與吳姍儒一起主持《一呼百應》9日舉辦首播記者會，黃子佼表示20幾年前就跟吳宗憲合作，2人一起合作過很多檔節目，從《侏羅紀校園》、《全家出動》、《天天樂翻天》、《超級星期天》，這回第一次正式跟吳姍儒一起主持節目「真的沒有想過」，現在他要拼一件事情就是讓「她（吳姍儒）跟我的下一代合作。」

被問到節目一開始找小燕姐主持，黃子佼表示，「小燕姐是所有節目首選，可能她有些選擇，但我們也希望她多出來做節目，其實也蠻好的。不知道她顧慮的點是什麼？但最後還是讓我們賺到了！」能夠接下節目主持棒，他也表示蠻開心，至少大家還會想到他，「並不是因為師父沒空找徒弟，可能是要找一個同要Tong調的人，或是狀態的人，這點我覺得蠻榮幸。」

他透露，孫越病逝後小燕姐的心情不太好，「孫叔叔走怎麼會好？她覺得寂寞，也只能哄哄她，不然怎麼辦！」而他也不斷跟小燕姐說，「妳比起很多老人家來講，妳身邊年輕朋友一堆陪妳出國，算是蠻幸福的長輩。」就算孫叔叔走了， 還有很多人會陪著她，還有很多事情可以忙，他也會找點事情給她忙一下，「至少我的唱片要快一點發，現在都5月了，今年出道30週年再不出就沒有意思！

(中時 )

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