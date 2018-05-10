光田急救團隊超細心 察覺娃兒一氧化碳中毒

光田綜合醫院總院長王乃弘（右二）表揚團隊，由專科護理師邱鈴惠（右一）、護理師林芷珊（左二）、高佩如（左一）代表出席領獎。（陳淑娥攝）

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光田急診護理團隊專科護理師邱鈴惠（左起）、護理師陳佩妤、林芷珊、光田大甲院區院長王迺輝、護理師高佩如及吳姍樺，機警救回襁褓娃獲醫院表揚。（陳淑娥攝）

光田綜合醫院急救團隊具備細心、用心，日前察覺一名不哭鬧的襁褓嬰兒反應緩慢，竟發現血液中一氧化碳濃度異常，及時給予緊急醫療處置及氧氣救回一命，多名醫護人員在護師節前夕接受表揚。

光田醫院總院長王乃弘10日表揚27名優良護理人員及8名急救團隊及葉克膜團隊，還特別帶著副院長、執行長等一級主管大跳「小護士」舞，後製成MV影片播放，讓平日處於緊繃的醫護人員放鬆心情。

8名急救團隊日前搶救一氧化碳中毒的婦人時，意外發現家屬手上抱著10個月大的男寶寶顯得特別乖巧，趁機逗弄卻發現他反應慢，驚覺可能與也是一氧化碳中毒，經抽血檢查確認並緊急治療後，避免腦、肺病變而造成一輩子遺憾。

護理部主任于素珍表示，當團隊看到孩子肚子餓、尿布濕卻沒有衣服可更換，一時聯繫不上家屬，邱鈴惠和救護員先生江明達無私分享自己孩子的衣物，2名護理長陳瑩慈、蔡慧純處理得當，團隊合作無間一同獲表揚。

急診醫學部醫師黃植謙解釋，對成人而言，輕微一氧化碳中毒會對肺、腦功能造成影響，更何況是成長階段嬰幼兒。于素珍指出，「身體評估」是護理師養成專業中，面對病人做的第一項處置，看似基本卻非常重要，急診室護理團隊林芷珊、高佩如、吳姍樺、陳佩妤和邱鈴惠不僅具備專業且靈敏度高。

(中時 )

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