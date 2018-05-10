青年打工換宿 搭乘和平號郵輪暢遊世界100天

2018年05月10日 18:33 中時 王思慧

東南旅行社代理和平號，讓台灣青年有機會環遊世界。（東南旅行社提供）

環遊世界是許多人的夢想，但旅程的花費及規劃讓許多人卻步，因應近年來激增的華語乘客，提供喜愛文化交流的台灣青年，有機會免費搭乘和平號，東南旅遊獨家代理，用打工換宿的概念，實現環遊世界的夢想。

有別於市場上大眾遊輪，和平號 為日本國際NGO組織，擁有聯合國經濟及社會理事會ECOSOC資格。長久以來不遺餘力的宣揚和平、人權、平等及永續發展，並對於週遭環境常保尊敬之心。

每一個登船的參加者都能積極的參與和平號的企劃，靠岸的觀光行程有別於旅遊團，其中有關懷屆屆弱勢族群的團體，如：建造房屋、送物資給落後地區的貧窮兒童團等，這艘遊輪提供一個中性，機動的空間讓人們不論是在海上或是我們即將前往的港口，都能夠突破隔閡互相地交流。

同時此趟和平號旅程邀請台灣在地文化團體，致力於台灣廟宇藝陣文化的挪吒劇團的團長高允漢及團員，還有台灣原住民舞蹈文化的「新世紀文化藝術團」的利珍老師一同登船，將台灣的文化帶向世界。

為加強國際之間人與人的交流，和平號將環球航程的推廣，從日本擴大到亞洲區域。近年來越來越多的華語乘客搭乘和平號，應因文化交流的需求，以及推廣年輕人的國際視野，和平號實行語言翻譯志工招募，讓擁有日語或英文，西班牙語言能力，並關心地球環保，喜愛文化交流的台灣青年，有機會一同搭乘和平號，用打工換宿的概念，實現環遊世界的夢想。

100位台灣乘客將於5月12日於基隆出發，環遊世界102天。東南旅遊為和平號台灣獨家代理推出優惠早鳥價，不到30萬元的船費讓環遊世界不再遙不可及，而未滿30歲年輕人，更可用青年應援方案27.5萬元登船，還有2至6歲的孩童可以免船費登船，讓每個擁有環遊世界夢想的人，都能夠輕鬆實現自己環遊世界的夢。

和平號相關行程：https://www.settour.com.tw/gfg/cruise.html#tab7_c23-gfg- cruise-01

志工招募網頁：http://peaceboat.org/english/

(中時 )