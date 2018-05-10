中正一分局10日下午傳喚吳斯懷等4人到案

吳斯懷〔前一〕、王忠義〔左一〕、曹維琪〔右一〕10日下午到中正一分局製做筆錄，警方詢後將3人請回。〔謝明俊攝〕

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中時

八百壯士申辦0425陳抗活動，引發警民衝突事件，中正一分局10日下午傳喚吳斯懷、王忠義、曹維琪以及王寶芸等4人到案接受調查，4人於下午 3時由群眾陪同抵達中正一分局，詢問進行2個多小時結束，4人都否認違法，其中吳斯懷要求暢抒己見，筆錄多達20頁，警詢至傍晚5時30分左右結束，警方詢後將4人請回。

警方先前曾2度傳喚八百壯士副指揮官吳斯懷、前政戰總隊藝宣中心副主任曹維琪、八百壯士發言人王忠義等3人，吳斯懷等人因未準備好答辯內容，請假未到，警方日前發出第3次傳喚通知，連同傳喚後來清查出來的藍天行動聯盟成員王寶芸等共4人，4人決定於10日下午3點到案

10日下午3時，吳斯懷等人在上百名群眾擁護下，從青島東路抗議現場遊行至中正一分局，警方為防範衝突發生，在分局外架設阻材並布署警力戒備。群眾在吳斯懷等人進入分局後就退回立院抗議現場，未發生任何衝突。

吳等4人在律師的陪同下，接受警方詢問製作筆錄，其中王寶芸因事前未準備律師陪同，直到分局後才臨時要求聘任律師到場，警方等候至下午4時30分，律師趕來後才展開詢問程序。

警方詢問至5點多，才分別製作完4人筆錄，其中吳斯懷要求在筆錄中詳載抗爭行動的理念，筆錄整整做了20頁，詢後，警方已將4人請回。

(中時 )

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