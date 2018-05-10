體恤辛勞鼓舞士氣 南投縣警消超勤明年提高為13500元

2018年05月10日 18:48 中時 沈揮勝

外勤警消超勤加班費依中央規定，每人每月上限為1萬2000元，各縣市若自行調高，其超過部分需自籌財源。南投縣財政困難，目前員警超勤津貼最高為1萬3000元、消防員1萬2000元。為體恤辛勞，縣長林明溱10日宣布，明年元月起警消將同步調高至1萬3500元。

林明溱說，縣府在2011年已針對員警部分，從中央規定之1萬2000元，調整為1萬3000元，比消防員多1000塊錢。但事實上外勤警、消的辛勤與需承擔的風險是一樣的，譬如日前桃園火災犧牲了6名消防人員，員警處理高速公路違規或事故，也有3人殉職。

為提高警消福利待遇，縣府決定從明年元月起，外勤員警超勤加班費調高500元、外勤消防員則調高1500元，即警、消同步上調至1萬3500元。目前各縣市外勤警消超勤津貼多在1萬3000元到1萬7000元之間，南投縣明年調高後，可望從後段班略升成為中段班。

林明溱補充，縣府去年與今年分別編列1000萬元預算，汰換警車及偵防車或警用摩托車等設備；針對消防局，今年加碼500萬元，充實消防衣及防護設備，維護打火兄弟安全；明年更將編列1500萬元，添購消防裝備及救災器材。

林明溱表示，警消人員真的很辛苦，縣府要求全面檢查裝備，維護執勤人員安全外，也要求加強專業訓練，注重防護。為照顧警消福利，在縣議會議長何勝豐支持下，縣府努力減債、調整預算，鼓舞警消士氣。

目前南投縣外勤員警有1400多人、外勤消防員348人，縣府為此每年需增加2000多萬元支出。南投縣政府警察局長邱寬愉、消防局長林聰吉表示，感謝縣長體恤，在縣府財政困難情況下，給予警消人員的關心與重視。

(中時 )