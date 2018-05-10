影》大馬王宮證實今不舉行首相宣誓！外傳明日辦

馬來西亞當地報紙頭條新聞標題寫著，馬哈地率領希望聯盟獲得勝選的消息！(圖/美聯社)

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中時電子報

馬來西亞昨日變天，今日國際媒體紛紛關注大馬新任首相馬哈地的宣誓儀式是否如期舉行，根據當地媒體的最新消息指出，馬來西亞國家皇宮證實今日(10日)不會舉辦任何宣誓儀式，新任首相宣誓儀式確定展延，至於會不會在明日舉辦，官方消息並沒有進一步證實。不過有守候在現場的媒體直播說，宣誓儀式改成明天舉行，時間有待確定。

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今日下午5點左右，有很多媒體趕往馬來西亞國家皇宮現場，準備見證哈馬地的宣誓，但是現場又被通知說宣誓儀式將改成明天舉行，確切時間則尚未公布。至於新任首相馬哈地今天現身，只是為了去皇宮覲見元首而已。

92歲的馬哈地即將就任馬來西亞新首相。(圖/美聯社)

根據馬來西亞《東方日報》引述當地電視報導指出，原定今早9點半在國家皇宮舉行的新任首相宣誓儀式已經確定展延。最新消息說，馬哈地不會在今天宣誓就職。然而，馬哈地宣誓儀式臨時喊卡，讓大批守候在皇宮外頭的記者和支持民眾都撲了空。

報導指出，由於馬來西亞國家王宮在今日下午2點45分左右，才接到第14屆全國大選的正式成績。此外，也才在稍早大約1點38分左右，收到各政黨領袖的連署信，提出由馬哈地擔任第7任首相的建議。

因此，馬來西亞國家高級元首機要秘書拿督聶莫哈末沙夫里曼表示說，這兩份文件將會呈給國家元首尋求御准，並且承諾將在最短的時間內舉辦新任首相的宣誓儀式。

(中時電子報)

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