「數媒系」VR遊戲 獲青春設計節優勝獎

2018年05月10日 18:49 中時 林雅惠

義守大學數位多媒體設計學系畢業班的互動媒體組同學，以「Last Chance最終一戰」作品，參與「2018青春設計節」展演與競賽，榮獲互動科技與遊戲設計項目優勝獎，該VR遊戲節奏明快、視覺畫面精緻，贏得評審與玩家們青睞。

義大「數媒系」余乾愷、鄧洋逸、陳淳淇、劉曉彤與吳致宏組成的團隊，創新設計的「Last Chance最終一戰」VR射擊遊戲，成功將電腦虛擬網路具象化，拿下優勝獎；故事設定在未來世界，遊戲玩家進入VR網絡世界，運用武器策略打擊人工智慧與病毒敵人，闖入CPU核心啟動通關，就能救出女主角 Runa。

「Last Chance最終一戰」由數媒系孫志彬老師指導，VR遊戲場景具科幻特色，三關卡分別為3D網絡通訊、網路防火牆與電腦CPU核心；團隊組長余乾愷表示，一開始即決定設計創新VR關卡，累積一年多3D設計與VR程式開發，運用HTC Vive設計互動遊戲，讓玩家體驗「英雄救美」闖關，視覺元素具未來科技與虛擬風格。

獲青春設計節優勝獎後，接下來，「Last Chance最終一戰」將進軍5月底於台北舉行的「新一代設計展」，團員們將持續深化遊戲精緻性，期望再度贏得廠商與玩家讚賞。

(中時 )