文化部要求大陸書籍送審 國民黨洪孟楷：搞文革

2018年05月10日 19:48 中時電子報 丁世傑

文化部近日要求出版業者發行大陸書籍須依法送審，文化部今（10）日表示，發函是例行程序，只是提醒業者補提申請，並非刻意審查中國大陸出版品。陸委會發言人邱垂正也表示，這是開放交流以來行之有年做法，不是新規，政府並未緊縮大陸出版品來台。

根據中央社報導，文化部晚間發新聞稿澄清，文化部往年都定期函請各出版公協會協助向所屬會員宣導相關法規，例如近年2015年至2017年都有發函。文化部表示，今年5月發函各出版公協會協助，是由文化部人文及出版司依法規規定循例發函請各出版公協會協助宣導法規，「實為例行程序，只是提醒業者補提申請，並非刻意突然審查中國大陸出版品。」

文化部強調，此辦法1993年即訂定，沒有溯及既往問題，未許可書籍只要補送許可即可，目前將以宣導代處分，這次人文司發函即是請公會、協會多加宣導。

文化部指出，「出版法」於1999年廢止後，創作及出版發行均為自由開放，無須經政府審核，文化部尊重出版及發行自由，部分報導所指打壓言論自由一事，與事實不符。

文化部表示，有關中國大陸出版品銷售及授權發行，現行作法只要程序符合許可辦法規定，即可銷售及授權發行。實務上，市面多年來都有中國大陸出版品在台銷售，或經授權本國出版社發行。

文化部指出，「兩岸人民關係條例」第37條規定，中國大陸出版品，經主管機關許可，得進入台灣地區，或在台灣地區發行銷售。前行政院新聞局1993年依「兩岸人民關係條例」制定「大陸地區出版品電影片錄影節目廣播電視節目進入台灣地區或在台灣地區發行銷售製作播映展覽觀摩許可辦法」。

許可辦法第8條規定，經許可進入台灣地區的中國大陸圖書、有聲出版品，非經合法登記的業者向主管機關申請許可，不得在台灣地區發行。第9條規定，經許可在台灣地區發行的中國大陸雜誌、圖書、有聲出版品，應改用正體字發行。

文化部表示，2003年修正時，進一步開放中國大陸大專專業學術簡體字版圖書來台銷售。有業者對媒體表示該辦法為2003年才訂定，實為誤解。

中央社報導，行政院大陸委員會10日舉行例行記者會，對於記者相關提問，陸委會副主任委員兼發言人邱垂正重申，大陸出版品包括報章雜誌、圖書、有聲出版品來台展覽、發行銷售，應依文化部主管的《大陸地區出版品電影片錄影節目廣播電視節目進入台灣地區或在台灣地區發行銷售製作播映展覽觀摩許可辦法》（簡稱「大陸許可辦法」）規定，事先向文化部申請許可。

邱垂正強調，這是兩岸開放交流以來行之有年的做法，不是新規定。文化部每年都會行文提醒業者遵守，政府並未緊縮中國大陸出版品來台。他表示，中華民國是一個尊重言論、新聞出版自由的法治國家，陸委會尊重並支持文化部的做法，發行展覽大陸出版品確實應要遵守相關法律規定。

國民黨文傳會副主委洪孟楷在臉書痛批，此舉印證了「不到台灣，不知文革還在搞！」蔡英文政府上任後卻任由文化部拿雞毛當令箭的控管出版業，這種大開民主倒車的作為，是把文化部當東德秘密警察在監控人民嗎？分明荒謬！民主自由的可貴在於「我不認同你的言論、但我誓死捍衛你講話權利。」現在蔡政府黑手要控制媒體，這是與民主自由為敵，還配稱為「民主進步」嗎？

另外，有網友指出，文化部長鄭麗君於105年5月27日接受中央社採訪時曾經說，最喜歡的哲學家是「馬克思」；最喜歡的一本書是「共產黨宣言」，還笑說「不小心透露我是民進黨裡的左派」。

(中時電子報)