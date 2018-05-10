高雄市萬山部落族人爭取正名為第17族歐布諾伙

2018年05月10日 18:50 中時 林雅惠

茂林區萬山部落傳統祭儀勇士祭與魯凱族的祭儀明顯不同。（林雅惠翻攝)

茂林區萬山部落傳統祭儀勇士祭與魯凱族的祭儀明顯不同。（林雅惠翻攝)

繼行政院會3年多前准核定主要居住高市桃源、那瑪夏區的拉阿魯哇族及卡那卡那富族為原住民第15、16族後，茂林區萬山部落居民也積極以語言、文化不同於魯凱族，期盼擁有屬於自己的身分，爭取正名為第17族歐布諾伙族。

全台灣魯凱族分布在高市茂林區、屏東縣霧台鄉及台東縣東興村等地，但茂林區多納、萬山、茂林3個部落各有不同族群語言，部落居民都期待各自正名為「古納達旺族」、「歐布諾伙族」、「得樂日卡族」。

3個部落正名倡議最積極的是萬山部落，茂林區近2000名人口，萬山里佔400多人，族人認為，所說的語言與魯凱族語完全不同，傳統祭儀萬山勇士祭沒有盪鞦韆也與魯凱族祭儀有差異，加上漁獵不同的農耕方式，文化、服飾及傳統信仰皆與魯凱族不同。

茂林區長宋能正說，語言是族群正名最明顯的指標，茂林區多納、萬山、茂林3個部落各有不同族群語言，希望爭取正名來處理土地、語言及公共議體等，日前已透過連署，打算報請行政院原民會先推動萬山部落族群正名為歐布諾伙族。

義守大學原住民族學院院長台邦.撒沙勒說，萬山里400多人非完全願意正名，人數少要脫離成立一個族群並不有利，且萬山正名的正當性有待補足。

(中時 )