高雄市萬山部落族人爭取正名為第17族歐布諾伙

茂林區萬山部落族群發起正名連署運動。（林雅惠翻攝)

友善列印
中時
茂林區萬山部落傳統祭儀勇士祭與魯凱族的祭儀明顯不同。（林雅惠翻攝)
茂林區萬山部落傳統祭儀勇士祭與魯凱族的祭儀明顯不同。（林雅惠翻攝)

繼行政院會3年多前准核定主要居住高市桃源、那瑪夏區的拉阿魯哇族及卡那卡那富族為原住民第15、16族後，茂林區萬山部落居民也積極以語言、文化不同於魯凱族，期盼擁有屬於自己的身分，爭取正名為第17族歐布諾伙族。

全台灣魯凱族分布在高市茂林區、屏東縣霧台鄉及台東縣東興村等地，但茂林區多納、萬山、茂林3個部落各有不同族群語言，部落居民都期待各自正名為「古納達旺族」、「歐布諾伙族」、「得樂日卡族」。

3個部落正名倡議最積極的是萬山部落，茂林區近2000名人口，萬山里佔400多人，族人認為，所說的語言與魯凱族語完全不同，傳統祭儀萬山勇士祭沒有盪鞦韆也與魯凱族祭儀有差異，加上漁獵不同的農耕方式，文化、服飾及傳統信仰皆與魯凱族不同。

茂林區長宋能正說，語言是族群正名最明顯的指標，茂林區多納、萬山、茂林3個部落各有不同族群語言，希望爭取正名來處理土地、語言及公共議體等，日前已透過連署，打算報請行政院原民會先推動萬山部落族群正名為歐布諾伙族。

義守大學原住民族學院院長台邦.撒沙勒說，萬山里400多人非完全願意正名，人數少要脫離成立一個族群並不有利，且萬山正名的正當性有待補足。

(中時 )

「數媒系」VR遊戲 獲青春設計節… 夢時代「兒童王國」大改裝 搶攻…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。