託夢遭竊神明快回家 過兩天就找到文判官神尊

遭竊的「文判官」流浪10多天後順利找到，讓新港鄉溪北村福德宮人員對警方感激不盡。（呂妍庭翻攝）

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顏姓街友把文判官偷走後，因良心不安，又隨意把神像棄置在其他廟宇門口。（呂妍庭翻攝）
遭竊的「文判官」流浪10多天後順利被找到。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣新港鄉溪北村福德宮一尊「文判官」神像10多天前遭竊，但警方連日訪查都沒有結果，因文判官下落不明而發愁的爐主，前兩天竟夢到神明託夢，透露近日文判官就要回家了，果然過2天文判官就在鄰近另1間廟宇的石獅子旁被發現，最後警方透過監視器，發現顏姓街友涉有重嫌，訊後將他移送法辦。

民雄分局月眉派出所指出，福德宮4月23日就發現文判官失竊，當時廟方以為是有人不小心抱走，很快就會歸還，因遲不見神尊回來，驚覺事態嚴重才在5月1日報案，警方除調閱沿線監視器，副所長林茂成、警員薛竣元也到處詢問地方人士有無遺失文判官的消息，卻始終苦無進展。

8日當天，月潭村長李冠樟、寶月宮主委周明鐶主動通知警方，說廟前的石獅子被放了一尊神像，疑似就是下落不明的文判官，經福德宮廟方人員指認，確認是文判官本尊，馬上開心請回供奉，當下爐主還向警方說，前兩天神明才託夢，沒想到文判官就出現，讓他不禁嘖嘖稱奇。

警方根據寶月宮前監視器，鎖定1名身穿黃衣的中年男子，比對手上的監視器資料後，在村庄內找到來自台南，居無定所的顏姓街友，面對警方訊問，嫌犯坦言神像就是他偷走，因受不了良心譴責，才會隨意置棄神像想逃避責任，不料還是被法辦，只能說舉頭三尺有神明，壞事真的不能做。

(中時 )

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