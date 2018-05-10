委內瑞拉財政破產 幣值比魔獸金幣還低

2018年05月10日 18:58 中時電子報 江飛宇

南美洲委內瑞拉近年經濟政策失當，導致貨幣急劇貶值，現在的波利瓦(bolivar,委內瑞拉貨幣名稱）價值甚至不如艾澤拉斯通用金幣(Azeroth gold)。艾澤拉斯通用金幣是線上遊戲魔獸世界（World of Warcraft,簡稱WOW）中的虛擬貨幣，也可稱為魔獸金幣。

下一個大未來(next big future)報導，這是個簡單的數學換算，波利瓦崩跌，1美元可換到68915波利瓦；同時，目前在遊戲界裡的公道價，1美元可以換到10,152魔獸金幣，顯然魔獸幣要比波利瓦值錢，換算比大約是1魔獸金幣約為波利瓦6.8元。

要是將玻利瓦的黑市價格考慮在內，價差會更驚人，通曉波利瓦黑市匯率的今日貨幣公司(Dolar Today)表示，目前是價值是1美元兌換63萬波利瓦，要是如此，魔獸幣的價值將是委內瑞拉官方貨幣的62倍。

委內瑞拉統馬杜羅(Nicolas Maduro)在2017年試圖發行全國加密貨幣(Cryptocurrency)，名為石油幣(Petro)，在沒得選的情況下，委內瑞拉公民已在日常商業交易中以石油幣來換算。

經濟如此衰敗，已對委內瑞拉軍隊裡造成浮動，吃不好、穿不好，工資又低，導致許多委國軍官逃亡到哥倫比亞和巴西，同時，士兵逃亡情況也很嚴重，迫使馬杜羅政府呼籲退休人員和民兵填補空白，並且禁止高級別軍官與較低級別的士官、士兵接觸。政府擔心，高級軍官與下級部隊的談話，可能是正在串連組成政變聯盟。

(中時電子報)