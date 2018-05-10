夢時代「兒童王國」大改裝 搶攻母親節親子商機

2018年05月10日 19:02 中時 柯宗緯

夢時代5樓「兒童王國」大改裝，滿足孕婦、嬰幼兒、兒童用品所需。（柯宗緯攝）

夢時代5樓「兒童王國」大改裝，滿足孕婦、嬰幼兒、兒童用品所需。（柯宗緯攝）

近年，電商崛起壓縮實體通路市場，但高雄夢時代購物中心不畏競爭，業績反而在逆勢中成長，去年度業績成長10％，來到107億元。今（10）日夢時代再宣布5樓「兒童王國」大改裝完成，13家店鋪斥資逾千萬元翻新，網羅前幾大運動品牌，堪稱高雄百貨唯一，積極搶攻母親節親子商機。

夢時代歡慶「兒童王國」重新改裝，今天力邀原民藝術家馮志正幫孕媽咪在大肚皮上彩繪，準媽媽們大方秀出肚子，與肚子裡的小寶貝留影，現場還有可愛小朋友穿著潮流品牌秀出又潮又有個性穿搭。

兒童王國佔地逾2100坪，近70個櫃位的婦幼專屬空間，同樓層還有兒童卡友專屬停車場，提供孕媽咪從懷孕，孩童出生至成長過程必備相關產品。

夢時代指出，此次兒童王國多達13家改裝，特色在於強化兒童運動區之完整性及豐富度，新進駐的「ROOKIE」以及NIKE KIDS 、adidas kids、PUMA KIDS、skechers kids匯集成高雄百貨業最具指標性的兒童運動專區。

另該樓也精心規劃「教育文藝區」， 導入雷諾瓦拼圖及貝登堡，讓顧客不單單享有購物樂趣外，更融合了適合全家人互動趣味的元素。

值得一提的是「兒童優質配件區」，導入怡寶書包及moonstar等兩大知名書包及童鞋品牌。以及「進口童裝服飾區」有美國百年童裝品牌Carters及Oshkosh。

「母嬰用品區」有深受孕媽咪喜歡的奇妮孕婦裝及mamaway媽媽餵，集結眾多的嬰童用品品牌，從懷孕到寶寶出生及成長過程所需，應有盡有，即日起至5月16日母親節活動期間，各個品牌專櫃也都祭出好康優惠。

(中時 )