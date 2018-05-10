「國民法官」參與審理判決 南投地院模擬法庭

2018年05月10日 19:27 中時 沈揮勝

「模擬法庭」之律師辯護。（沈揮勝攝）

「模擬法庭」之檢方陳述起訴要旨。（沈揮勝攝）

開庭前，審判長廖健男(左三，著西裝者)向國民法官及備位國民法官作審前說明。（沈揮勝攝）

南投地方法院、地檢署司法大樓。（沈揮勝攝）

國民參與刑事審判為國際趨勢，更是司法機關期待的方向或目標。南投地方法院依據《國民參與刑事審判法》草案，10日舉辦模擬法庭活動，從42名來自各行業的司法素人中選任6名「國民法官」參與刑事案件審理，並將於11日就模擬之案件，作認定評議並據以宣判。

南投地院表示，模擬法庭由審判長廖健男、陪席法官楊國煜、蔡志明及6位國民法官、2位備位國民法官組成；公訴檢察官由南投地檢署檢察官王全中、張永政擔任，南投律師公會律師鄭崇煌、陳盈壽擔任辯護人，並針對1件虛擬之殺人未遂案進行模擬審理與判決。

模擬法庭聘請台北地方法院法官陳思帆、新北地檢署主任檢察官廖先志、中華民國律師公會全國聯合會副秘書長黃靖閔、中央警察大學刑事警察學系教授林裕順擔任評論員。

南投地院表示，此次模擬審判程序以司法院《國民參與刑事審判法》草案為藍本，採起訴狀1本、卷證不併送、證據開示、檢辯行開審陳述及由當事人自主調查證據等制度。

期透過國民參與審判讓司法更透明，並藉由不同社會階層、出身背景，不同生活經歷者直接在法院形成判決的過程中提供生活經驗、法律感情或價值觀，讓司法專業社群獲得與外界對話與反思之機會，不致於與社會認知產生落差或脫節。

南投地院指出，目前世界各國推動國民司法權的方式與層次，因民風國情略有差別，有的國家採取「陪審」制度，亦有施行「觀審」者，台灣未來將採以「國民參與」形式。

(中時 )