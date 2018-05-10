恭喜！余文樂迎男寶寶 王棠云香港剖腹當媽

余文樂、王棠云今迎來男寶寶。（圖／資料照片）

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中時電子報
王棠云3天前發文要老公快回來。（圖／取自sarah9_23 IG）
余文樂證實兒子出生。（圖／翻攝自余文樂微博）

36歲余文樂去年底迎娶公開交往一年的29歲台灣皮帶千金王棠云，今年3月余文樂鬆口認了老婆懷孕。今(10日)港媒報導，余文樂今下午低調現身港島一家私立醫院，王棠云稍早順利剖腹產下男寶寶「小志明」，而余文樂稍早也發文證實當爸爸了。

余文樂去年底和王棠云在澳洲閃婚，當時便傳出兩人雙喜臨門，但余文樂當時未回應，直到今年3月才認了和老婆即將成為新手爸媽，並低調表示：「並不是『裝』或是什麼，只是想保護她們，希望大家能見諒。」

而王棠云懷孕後仍常挺肚趴趴走，3天前在IG貼出余文樂和愛犬的照片，撒嬌要老公：「快回來」。據香港《蘋果日報》報導，或許是接獲老婆將生消息，戴著墨鏡的余文樂今下午帶王棠云一起抵達醫院，王棠云約在下午3時左右進產房，順利誕下金牛座男寶寶，升格為幸福三口家庭。

稍早，余文樂則親自發文報喜，透露兒子名字叫「Cody Yue」，並曬出寶寶露出微微正面的照片，小手還比出「6」的手勢，似乎在呼應爸爸「六叔」的外號，而余文樂也感性說看到兒子出生有種難以形容的開心，「感恩你和媽媽都平安，感謝我太太，媽媽真的很偉大！」

(中時電子報)

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