Mia跟咘咘吵架被酸民罵！楊銘威討饒：對不起，是我們沒教好⋯⋯

2018年05月10日 19:00 中時 林淑娟

咘咘、Mia吵架。（翻攝愛奇藝）

楊銘威、曾少宗、林芯蕾、張天霖出席《台妹向前衝》首映。（緯來）

楊銘威、曾少宗、林芯蕾出席《台妹向前衝》首映。（緯來）

楊銘威爆瘦4公斤。（緯來）

曾少宗、林芯蕾。（緯來）

賈靜雯帶女兒咘咘上大陸實境節目《媽媽是超人》，方志友與楊銘威2歲多的女兒Mia與咘咘在鏡頭前上演搶玩具、吵架等「姊妹鬩牆」情節，連日來被酸民「公審」謾罵，楊銘威10日出席緯來電影台《台妹向前衝》首映時坦言，孩子還小看不懂那些攻擊言論，但他和老婆方志友也不免自責：「是我們當父母的沒有教好，對不起。會再檢討！」不過他也認為：「小朋友這年紀都是這樣吵吵鬧鬧，這也是成長學習的過程！」

他說，Mia大咘咘4天，兩人從很小的時候就一起玩，幾乎每個星期都會見面，小孩子一起玩偶爾會吵架，吵架完又和好，沒見面就會說「想咘咘了」、「想去咘咘家」。上節目時大人也無法控制天真無邪的2歲小孩該怎麼講，「有小朋友的家長就比較能體會，發生爭吵時，就先讓他們自己解決。不要對這麼小的小朋友這麼嚴格啦！」他與老婆方志友平常沒有誰固定扮白臉或黑臉，老一輩怎麼教他們就怎麼教，他坦言看到女兒被酸民攻擊，「身為家長，看了一定會有點難過」。

身為《台妹向前衝》導演的張天霖則自嘲無法參與育兒話題，39歲的他早就屆適婚年紀，他卻說至今沒有成家的想法，目前重心還在為事業努力，前陣子也一直在大陸拍戲，忙到沒有時間談戀愛！

楊銘威被發現爆瘦一大圈，他解釋，是因為不希望天天應酬的爸爸喝太多酒，所以他就訂下「4月是家族戒酒月」的規定，他和爸爸、弟弟這一個月都不能喝酒，他4月乖乖戒酒一個月，就瘦了4公斤！

該劇女主角林芯蕾因演出《台妹向前衝》，一改清純形象，為劇粗話、抖腳樣樣來，甚至主動倒貼，但主演過多部偶像劇的她卻語出驚人說：「至今我的螢幕初吻還在」！一場她與曾少宗互搶毛巾的戲碼，讓兩人雙雙跌坐在床上，看著曾少宗的裸體好身材，也讓林芯蕾臉紅心跳的說，「這是我拍戲以來最親密的尺度」。而曾少宗為了這場裸身戲，不僅勤練、刻意調整飲食，只為展現絕佳體態，有「女僕控」的他更放話：「如果《台妹》收視破1，我就和銘威一起穿女僕裝開直播答謝」。楊銘威也大方說：「我們就一起穿女僕裝去淨灘更有意義」。

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(中時 )