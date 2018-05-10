韓國國際美容節大賽16國競逐建國科大師生摘5金讓世界看到台灣的美

2018年05月10日 19:02 中時 吳敏菁

2018韓國第6屆國際美容節大賽，建國科大金牌全壘打，陳禹呈在創意晚宴組（左2）、魏嘉萱在創意新娘組（左4）、指導老師鄭寶琪(右3)在指甲彩繪組、張宇盛(右2)在女子剪髮組、鐘筑君(右)在創意包頭組等，榮獲5項金牌。（吳敏菁攝）

2018韓國第6屆國際美容節大賽，指導老師鄭寶琪在指甲彩繪組拿下金牌，凝膠彩繪恐龍和外太空，十指點亮魔幻時空。（吳敏菁攝）

2018韓國第六屆國際美容節大賽是韓國最高規格的專業國際美容美髮賽事，在16國高手如雲競逐下，台灣共獲得金牌8面，建國科大更是全壘打，摘下5面金牌，名副其實冠軍隊伍，讓世界看到台灣、彰化的美。

在韓國舉辦的國際美容節，薈萃各國有志美容美髮專業的人士於一堂，交流全新美容、美髮、美甲、紋繡技法、開拓國際視野，過程中已從世界16個國家精湛隊伍中選出優勝作品。

建國科大學生魏嘉萱在創意新娘組榮獲金牌，她說得獎超開心，為了這次比賽，煞費苦心，更花3個多月，手縫1萬多顆鑽子，把白紗禮服，打造典雅又繽紛，「希望世界到台灣的美」。

陳禹呈才大一，第一次出國比賽就拿冠軍，還是首次設計晚宴，拿到金牌，他直說

，喜出望外，引起為豪的設計，是在金色華麗系下，加了羽毛裝飾，把宴服畫龍點睛

。

鐘筑君參加創意包頭組，她說，為了想造型，常瞪著天空發呆，靈機一動，這次包頭設計就取名「天空」，盤髮、染色，如雲朵藍天頂在頭頂，天空很高，卻營造了輕盈，拿下金牌。

張宇盛參加女子剪髮組，運用想像和染色，剪出創意十足的「飛翔」，讓人驚喜一把剪刀，一頭髮絲，變化無窮，摘下金牌。

值得一提，帶隊老師鄭寶琪參加指甲彩繪組也奪金，她說，學生都拿金了，自己壓力不小，以凝膠彩繪恐龍到外來外太空，象徵著過去與未來，十指點亮魔幻時空感。

(中時 )