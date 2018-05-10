熬過分手低潮！李優祝福前男友廷廷「平安順心」

2018年05月10日 19:03 中時 尤嬿妮

李優日前推出首支單曲宣告正式出道。（盧禕祺攝）

李優氣質獨特，是不少男生心目中理想的交往對象。（盧禕祺攝）

李優氣質獨特，是不少男生心目中理想的交往對象。（盧禕祺攝）

歌壇新人李優日前推出首支單曲〈迷惘美〉及寫真相冊，曾與前「MP魔幻力量」主唱廷廷（蕭秉治）交往並爆出分手風波的她，感情備受矚目，李優表示經過2年沈澱，仍當廷廷是「朋友」，如今各自衝刺演藝事業，廷廷也即將返回歌壇，問她最想祝福對方的一句話？李優微笑表示「希望他一切平安順心」。

26歲李優畢業於台藝大視覺傳達設計系，當年與廷廷分手，雙方曾在臉書發表消極文章，她坦言自己當時陷入低潮，全靠畫畫排解負面情緒，爾後她配合公司安排培訓一年，忙碌生活沖淡許多不愉快回憶，如今對過往感情事已釋懷，大方祝福對方。

李優個性內向、慢熱，擁有予生俱來的一雙大眼及白晢皮膚，甜美兼具文青的獨特氣質，是不少男生心目中理想交往對象；不僅如此，臉書、IG都擁超過10萬人追蹤的她，出道前曾擔任平面模特兒，穿衣風格更受到不少女孩追捧，女性粉絲多過男生。

不說話時的李優，總安安靜靜待在角落，閱讀書籍、將重要事寫在筆記本上，光看外表舉止，壓根不知道她台語非常流利且廚藝奇佳，拿手菜之一是蘿蔔滷肉，不但常下廚料理給爸媽品嚐，也會抽空幫自己帶便當，減少外食機會。

初踏入演藝圈難免緊張，李優自爆腋下容易出汗，最擔心被拍到腋下溼溼的畫面太失禮；她笑說有次拍雜誌照，因服裝都是要價不斐的名牌衣，造型師特地在她腋下墊上護墊，以免弄髒衣服，李優直率地說：「還好那位造型師合作很多次，不會尬尷啦！」她將於5月18日舉辦簽書會，詳情至李優官方臉書查詢。

(中時 )