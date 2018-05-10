台啤籃球隊巡廻到嘉義 看到明星球員 學生都瘋狂了

2018年05月10日 19:59 中時 呂妍庭

場邊學生們尖叫聲不斷。（呂妍庭攝）

台灣啤酒籃球隊超級籃球聯賽SBL明星球員10日來到民雄國中，包括立委蔡易餘、嘉義縣長參選人翁章梁等人都化身球迷，與球員們合影留念。（呂妍庭攝）

嘉義市議員戴寧負責開球，立委蔡易餘和民進黨嘉義縣長參選人翁章梁現場較勁。（呂妍庭翻攝）

為推廣全民籃球運動風氣，身兼台啤籃球隊領隊的立委蔡易餘，今10日邀約超級籃球聯賽SBL明星球員到民雄國中、嘉市立仁高中，與學生零距離互動，切磋球技趣味同樂，看到球員現身，學生們都瘋了！不斷尖叫歡呼，而簽名會更引來學生大排長龍，個個耐心等候，只為近距離一睹偶像球員的風采。

下午在民雄國中的友誼賽開球儀式，由縣議員林秀琴、嘉義市議員戴寧、民進黨嘉義縣長參選人翁章梁擔綱，球賽一開始，台啤前鋒朱億宗一記空中灌籃，馬上引起全場學生尖叫聲和歡呼聲，氣氛瞬間被炒熱。

蔡易餘說，台啤籃球隊長期培育新人，除在球季結束後下鄉深入校園推廣籃球運動，也會覓尋條件不錯的球員北上練球，若通過測驗還有機會進入SBL打球，像今天他就特別邀請SBL球員來嘉義和學生球技交流，透露台啤的校園巡迴已經舉辦超過百場以上，未來仍會繼續推廣。

翁章梁則說，籃球是訓練體力和團隊精神合作的最佳運動，未來嘉義縣在各鄉鎮應該廣設籃球場，包括社區活動中心如評估可行的話，可設置半場籃球架，讓大家就近運動。

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(中時 )