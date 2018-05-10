培養親子默契首選！DIY「鮭魚」料理初體驗

「胡麻番茄鮭魚麵」爽口麵條搭配嫩煎鮭魚享用。（圖片提供／美威鮭魚）

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許多饕客指名購買特色款「鮭魚藜麥肉粽」。（圖片提供／美威鮭魚）
學員體驗手工製作料理樂趣。（圖片取自美威鮭魚官網）
報名課程即贈「美威精選西式鮭魚香腸」。（圖片取自美威鮭魚官網）

母親節即將到來，還在煩惱要準備什麼禮物？不妨與親愛媽咪一同前往美威鮭魚廚房，體驗手作料理課程，共享天倫時光。

美威鮭魚廚房5月份規劃特殊料理菜單，強打鮭魚藜麥肉粽、胡麻番茄鮭魚麵、酸辣湯鮭魚餃與鮭魚梅干扣肉等佳餚，搭配甜品養生甜湯、紅豆芋圓等，滿足饕客味蕾。

全新「吃一口媽咪的家傳好滋味」課程由美威鮭魚雙主廚黃燦庭（可樂）、曾柏山（小山）坐鎮，活動中傳授鮭魚挑選訣竅、食材切工技術、火侯及擺盤技巧，以親切態度指導學員烹調美食，舒適課程體驗。

主廚設計「鮭魚藜麥肉粽」時，以南部肉粽為靈感，粽體混合長糯米、圓糯米、紅藜麥製作，內餡裹入拌炒後鮭魚、紅蔥頭、乾香菇與栗子等食材，鮭魚香甜油脂在口中化開，搭配軟黏米粒滋味絕佳。另道「胡麻番茄鮭魚麵」，先將醃漬鮭魚以小火慢煎，佐以手打蕎麥麵品嘗，濃郁胡麻香氣繚繞舌尖。

家常菜「鮭魚梅干扣肉」做工繁複，嚴選豬五花進行烹調，以冰糖、蒜、辣椒、醬油炒香後，加入梅干菜與鮭魚蒸煮入味，是道充滿兒時記憶料理。結合東西方料理精髓，創作出全新「酸辣湯鮭魚餃」，將鮭魚肉混合豬絞肉包入餛飩皮內蒸煮，與特製酸辣湯一同享用。

「吃一口媽咪的家傳好滋味」課程單堂單人報名費1500元，雙人2800元，加碼贈「美威精選西式鮭魚香腸」。

(中時 )

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