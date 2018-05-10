大塚愛今夏來台彈唱 奉愛女之言蓄長髮

2018年05月10日 19:09 時報周刊 溫博鈞

睽違三年，愛終於回來！可愛創作歌姬-大塚愛確定於8/5【日】在永豐 Legacy Taipei 舉辦鋼琴自彈自唱演唱會，這是她第五度訪台，第三度在台舉辦自彈自唱演唱會，適逢今年是她出道十五周年，因此這次除了台北公演外，大塚 愛也會首度前往廣州和深圳開唱，舉辦亞洲巡迴「AIO PIANO at ASIA」自彈自唱演唱會，此消息一出立刻引起大批忠實樂迷的熱烈討論！

日前，大塚愛在迎向出道15周年之際，接受日本媒體的訪問，聊到因為女兒喜歡聽她唱歌，所以才能一直堅持唱下去。而她也相信很多人都跟她女兒一樣，也喜歡聽她唱歌，儘管疼愛女兒，大塚愛卻表示：「其實最近有一個困擾的點，為了專心做音樂，我想要把長髮剪短，但女兒覺得留長比較好看，希望我保留長髮，讓我有點為難」流露出親密的母女也會意見相左的幸福感。

今年是大塚愛出道15周年，不僅舉辦亞洲巡迴「AIO PIANO at ASIA」自彈自唱演唱會，也確定會依照每年慣例，於自己生日9/9【日】在日比谷野外大音樂堂舉辦〈大塚 愛LOVE IS BORN ～15th Anniversary 2018～〉演唱會，與所有支持她的樂迷一起共度值得紀念的時光。

大塚愛甫出道就成為BEST HIT歌謠祭、日本唱片大賞、公信榜年度單曲/專輯暢銷榜單中紛紛出現的常客，並在「BEST HIT歌謠祭2004」中得到「最優秀新人獎」，以及「第46回日本唱片大賞」得獎名單中獲頒「新人獎」，當年更是同時打進公信榜年度單曲暢銷榜及專輯暢銷榜TOP 20的唯一新人女歌手，以話題人氣單曲〈櫻桃〉更成為日本音樂史上及手機史上第一首手機來電歌曲下載超過100萬人次的歌曲，還被大阪環狀線櫻之宮站做為廣播音樂，讓『大塚愛』這個名字引起廣泛討論與矚目，成為網路搜尋的年度關鍵字，獨特的持續發燒至今。對於未來，大塚愛表示：「會想找不同類型的音樂人合作，激盪出音樂的火花」致力於音樂上。

為了感謝全台樂迷的支持，就在大塚愛宣布來台開唱之際，唱片公司推出她的首張鋼琴自彈自唱錄音室作品《aio piano》，凡購滿買台壓版專輯者，即可憑內附的優先購票序號，從5/17【四】中午12:30起至5/21【一】深夜23:59止，在ibon售票系統機台及網站 http://ticket.ibon.com.tw 優先購買售價新台幣3333元整的VIP座席票券，或是售價新台幣2800元整的一般座席票券；而正式全面販售，則是從5/23【三】中午12:30起在ibon售票系統機台及網站 http://ticket.ibon.com.tw開賣，若VIP座席票券於優先購票時全部完售，正式開賣時則只會販售一般座席！另外，同時購買專輯《aio piano》台灣版以及演唱會「AIO PIANO at ASIA」台北公演門票者，還有機會在演唱會時被抽中到舞台上超近距離欣賞演唱會其中一首歌曲！

大塚愛的音樂向來以清新貼近人心的曲風引起廣大迴響，此次推出首張鋼琴自彈自唱的作品《aio piano》台壓版中，透過鋼琴、歌曲與言語為方式的“Studio Live” 呈現此專輯。其中收錄了人氣樂曲〈食夢貘〉〈金魚花火〉，以及上張專輯的〈HEY!BEAR〉〈每一天，活下去的話〉,也收錄大塚愛為了一間位於「日本最美星空」長野縣阿智村的咖啡廳所譜下的樂曲〈星〉之鋼琴演奏版。《aio piano》台壓版推出紙製特殊包裝版（CD ONLY），收錄7首歌曲，附中文翻譯歌詞和精美海報乙張。

(時報周刊)