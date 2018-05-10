嘉義家扶中心寄養家庭 「爸媽」呼喚開門送愛

嘉義家扶中心致贈母親節禮物給寄養家庭。（廖素慧攝）

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寄養家庭蔡朋達（中）及李昆玲夫妻，接受嘉義縣政府副縣長吳芳銘致贈母親節禮物。（廖素慧攝）
寄養家庭林淑華（右）接受嘉義市政府社會處副處長曾建福致贈母親節禮物。（廖素慧攝）

寄養家庭是受虐及弱勢孩子的避風港，嘉義家扶中心寄養家庭蔡朋達及李昆玲夫妻用5年的時間照顧腦麻幼兒，心力交瘁，又甘之如飴，林淑華不畏自己是單親媽，從寄養媽媽做到寄養阿嬤。

嘉義縣寄養家庭蔡朋達及李昆玲夫妻，13年照顧20名兒童。李昆玲分享照養孩子的經驗，第1個照顧的是腦麻孩子，照養5年期間，三天兩頭跑醫院治療，學習為孩子舒筋，孩子痛得嚎啕大哭，半夜定時餵食，搞得心力交瘁，心灰意冷，想打退堂鼓，最後不忍孩子無家可去，撐過難關，如今回想起來點點滴滴，是「一種奇妙的緣分」。

嘉義市寄養家庭林淑華是單親媽媽，撫養2名子女長大，10年照顧8名寄養童，多是2歲以下嬰幼兒，她說，做寄養家庭是無心插柳，後來成為她「人生的志業」，被需要的感覺快樂又充實、滿足，也就從寄養媽媽變成寄養阿嬤，停不下來。

嘉義縣副縣長吳芳銘、嘉義市府社會處副處長曾建福10日致贈母親節禮物給蔡朋達及李昆玲夫妻、林淑華，並與嘉義家扶中心主任沈明彥一起籲請更多人敞開心門，打開家門，讓愛進來，加入寄養家庭行列。

(中時 )

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