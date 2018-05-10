難忘台西彩繪時光 菲律賓青年志工4年後再回台

2018年05月10日 19:45 中時 張朝欣

藝術力量無遠弗界！菲律賓學生葉文貴4年前參加「台西國際青年志工營」，幫助社區彩繪牆壁，4年後返台探親，特別與家人從台北市搭車回到台西鄉，與家人共同分享他的創作，見證志工營帶給他的成長。

雲林縣遠景發展協會為讓偏鄉國際化，舉辦台西鄉國際青年志工營，經過11年經營，「國際青年志工營」已在國際志工圈打響名號，也讓台西鄉的彩繪藝術村響譽國際，鄉內四處可見各國青年的畫作。

菲律賓華僑葉文貴4年前來到台西鄉，當時還是大學生，社區服務時在海口村民宅牆壁創作了1幅壁畫，以菲律賓最常見的公共交通車「吉普尼」為主題，訴求「青年人是未來的希望」。

4年後葉文貴已大學畢業，近日與父母、弟妹回台探親，行程多在台北，但葉文貴為讓家人了解他來台擔任青年志工的成長歷程，1家5口特地搭車回到台西鄉，分享他4年前的創作與現在的心境。

葉文貴表示，4年前他離開了自己的安舒環境來到台灣，展開1場透過藝術探索世界的旅程，4年後回望，感覺就像年輕的自我與現在的自我在溝通，體會無論何時都可令世界變得更美好，永遠不會太遲或太早。

青年志工營負責人丁仁桐表示，葉文貴的壁畫創作還完整保留在村落內，很驚訝他會特地回到台西鄉，可見藝術的力量無遠弗界，即使時空遷移，人的意志仍可透過藝術創作保留延續，留下生命的軌跡。

(中時 )