吳念軒裸上身、姚亦晴秀美背！互獻「第一次」

2018年05月10日 19:15 中時 林淑娟

吳念軒、姚亦晴床戲初體驗。（TVBS）

吳念軒、姚亦晴床戲初體驗。（TVBS）

吳念軒、姚亦晴床戲初體驗。（TVBS）

當紅小鮮肉吳念軒在TVBS歡樂台《翻牆的記憶》中和甜美新人姚亦晴配對，兩人劇中愛得直接，時常放送粉紅泡泡，本周六（5/12）這對小情侶也將獻出他們的床戲初體驗，男生放送結實上半身，女生則獻出美背，營造出唯美浪漫的氛圍。不過在親密戲拍攝當下，現場其實擠進超多工作人員，除了讓吳念軒更緊張，姚亦晴也搞笑說：「大家是在看好戲嗎？」

兩人都是第一次拍攝床戲，心情緊張在所難免，尤其這場床戲，情節設計是女生得主動幫男生脫衣服。姚亦晴坦承：「第一次演親密戲，對我來講有非常大的障礙，在劇中除了與家庭的戲以外，床戲算是我的大魔王之一！」雖然之前表演課已經上過男女之間的肢體親密課，也有事先跟演員朋友聊他們之前的床戲經驗，聽取看法和建議，但姚亦晴還是很害怕，所以在拍攝現場蠻ㄍㄧㄥ的，「因為本來就跟男生很少接觸，還要露背在大家面前、還要親人，所以對我來講壓力很大。」

兩人拍戲前為了保持口氣清新而勤刷牙，為展現帥氣，吳念軒還先故作輕鬆地說：「因為是第一次啊，就把他當作本色去拍。」但實際上越接近拍床戲時吳念軒越擔心：「怕會像鹹豬手。」開拍前因為現場有很多人坐在監看螢幕前，為了讓吳念軒心情放鬆，去探班的六月等人還倒了威士忌給男生喝，因此最後吳念軒是帶著三分醉意上場。拍攝當下，吳念軒表示真的把姚亦晴當作自己女朋友般，一方面擔心她哪裡不習慣、很在乎她的所有，另方面希望她可以放鬆點不要緊張。

不過在唯美燈光的加持下，吳念軒說：「一度懷疑自己動真情，著實是愛上對方的感覺。」面對人生第一次床戲，吳念軒說：「可以用圓滿結束來形容，同時也期待在表演上有更多挑戰。」

吳念軒飾演的老K雖是個撩妹高手，但現實生活中的他透露要表達愛戀之情時特別尷尬，也容易臉紅。不過喜歡看對方笑、勇於表現在乎對方感覺的態度，則和老K很將近。姚亦晴和劇中角色NiNi相似處是會先跟男生保持很遠距離，「也不會讓男生知道我喜歡他，因為我比較慢熱。」不同之處則是面對劇中吳念軒的直球告白時，私下的她會認為太過直接。原來姚亦晴喜歡比較務實和貼心路線，「例如兩人走在一起時，男生會讓女生走在馬路的內側，都是會擄獲我心的舉動！」

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(中時 )