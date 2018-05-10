「每位英雄背後都有偉大媽媽」 南市表揚警察模範母親

2018年05月10日 19:50 中時 曹婷婷

「每位治安英雄背後都有偉大媽媽！」 母親節前夕，台南市政府警察局長黃宗仁特別在今天親自頒獎表揚107年度4位警察模範母親當選人戴黃英、徐麗珍、楊麗鳳及許枝盆。(台南市警察局提供)

「每位治安英雄背後都有偉大媽媽！」母親節前夕，台南市政府警察局長黃宗仁特別在今天親自頒獎表揚107年度4位警察模範母親當選人戴黃英、徐麗珍、楊麗鳳及許枝盆。黃宗仁感性說，家庭中最安定重要的力量來自母親，感謝所有母親們辛苦付出，使同仁們無後顧之憂投入治安工作。

75歲戴黃英女士務農為業，含辛茹苦養育6名子女長大，其中，3子戴鵬益為佳里分局佳里所巡佐、4子戴鵬洲為國道公路警察局第八公路警察大隊善化分隊小隊長，孫子戴濬勝也在阿嬤鼓勵下，目前為加入警察行列而努力準備中。戴黃英同時更榮獲內政部警政署表揚的全國警察模範母親。

74歲徐麗珍女士，丈夫長年跑船在外，獨自承擔家庭事務，養育2子成人，次子徐佑明現為本局保安警察大隊警員；66歲楊麗鳳女士，早年家庭經濟拮据，以理髮為業，單親扶養2子長大，均鼓勵從警為民服務，長子陳信槐擔任本局麻豆分局六甲所警務員兼所長，次子陳信豪為屏東縣政府警察局東港分局第二組人事課員。

70歲許枝盆女士，早年家境貧困，四處打工貼補家用，扶養3名子女，次子林志魁現擔任刑事警察大隊分隊長，近年來主、協辦共同偵破走私、販毒集團案、竊車集團、組織犯罪、槍擊案及多起社會矚目案件案，獲選106年第53屆全國模範警察。

黃宗仁除恭喜4位模範母親，養育出優秀的警察子女來為民服務，也呼籲全體同仁都要向身旁所有的母親們道聲感謝，獻上最誠摯的祝福。

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(中時 )