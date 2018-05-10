台南市東區大同國小特教小天使 歡喜逛書店

2018年05月10日 19:50 中時 曹婷婷

東區大同國小校長黃佳麟聯繫下，獲得宇慶文教基金會董事長贊助特教小天使難得搭巴士到政大書城，享受逛書店、選書的樂趣。（曹婷婷攝）

逛書店，對一般人是稀鬆平常的事，但特教學童若無家長陪同，未必能自在享受逛書店、選書的樂趣；東區大同國小一群特教小天使經校長黃佳麟聯繫，透過宇慶文教基金會董事長鄭光吉贊助，搭巴士到政大書城，難得的機會讓孩子們都笑得合不攏嘴。

孩子們頭一回參與「逛書店 選好書」活動，人人都期盼已久，參訪書城前，特教班所有老師在課堂進行行前參訪書城的教學活動，除了介紹書城環境和選書流程，並透過書城網站目錄帶領學生先行了解繪本或有聲書內容，讓孩子們先了解這本書在說什麼？喜不喜歡？最後再決定是否購買。

學校也事先把選好的書單傳給政大書城，書店的人協助尋找，也方便特教小天使們能在最短時間內找到他們最喜愛的書，也才有多餘時間參觀書城環境和瀏覽其它好看的書籍。

當特教小天使抵達政大書城，立刻被書店寬敞的空間、琳瑯滿目書籍及舒適木質大地板給吸引，「哇，這裡好大、好多書喔！」就連平日不善表達的孩子露出燦爛笑顏，每個人都迫不急待拿故事書、繪本閱讀。

校長黃佳麟說，5月是感恩溫馨的季節，學校也帶著滿滿的感動與感恩，由衷感謝宇慶文教基金會提供大同特教小天使擁有第一次逛書店的美好經驗，讓孩子體驗徜徉書店的滋味。

(中時 )