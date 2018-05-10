Apple Watch明開賣 德誼順勢推加購保固優惠折500

Apple Watch Series 3今（11日）正式在台發售，GPS版本 1萬900元起、GPS＋行動網路版本 1萬2900元起。（翻攝自蘋果官方網站）

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全新的Apple Watch Series 3 明（11日）正式公開發售，此次跟上一代最大的差別，就是多了LTE連網功能，即日起國內使用Apple Watch Series 3時，登入電信商帳號即可開通eSIM功能，就可獨立進行聯網，出門運動、溜狗就不必再戴手機，一隻智慧手表即可搞定通訊、購物（Apple Pay）、地圖等功能。

而Apple Watch Series 3在台就推出GPS以及GPS＋行動網路2個版本，表殼分別有鋁合金、不鏽鋼及精密陶瓷的材質可選，另外也跟過往一樣可挑選運動型、皮革或不鏽鋼的表帶，也當然少不了與HERMES合作的一系列皮革表帶，可隨不同環境、情境而挑選適合的風格作配戴。

德誼數位就宣布明起同步開賣Apple Watch Series 3的GPS+行動網路版，以及最新iPad 2018版預購即將起跑，而為了吸引消費者也祭出「七重優惠活動」，包括5月底前加購DE Care人損保固或BeatsX藍牙耳機即現折500元、加購指定款藍牙耳機享8折優惠，而13日前於指定德誼數位門市使用friDay錢包支付，消費滿萬就現折500元等優惠，預計此波新品上市將帶動第2季整體業績成長達3成。

(中時 )

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