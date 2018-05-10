深澳環評通過兩面情 贊成派盼促就業 反對居民嗆抗爭到底

2018年05月10日 19:48 中時 李其樺

深澳電廠環差案附議9日獲環保署環評大會同意，對此深澳電廠預定地周邊的深澳、海濱、瑞濱3里居民表達支持態度，盼望未來電廠完工後能促進地方繁榮就業。不過由當地居民組成的反深澳燃煤電廠自救會怒批，蔡政府過去一年無視民意質疑，造成地方感情撕裂，會透過行政訴訟、舉辦說明會等方式長期抗爭到底。

瑞濱里長胡長安表示，如果深澳電廠不要蓋是最好，但是要蓋的話，他們寧願選擇燃煤，不要燃氣。強調居民是有條件答應台電蓋電廠，希望未來電廠完工後能促進地方就業，讓年輕人留在家鄉照顧長者。

深澳里長曾素貞也表示，堅決反對深澳電廠改燃氣發電，否則高雄氣爆事件難保不會重演，對於反對者控訴他們拿錢，她說：「要求台電拿出相應的回饋，把里內建設做好，有甚麼不對嗎？」認為未來台電深澳電廠做好後，再將把原本沒落的漁港打造成富麗漁港，反而有助地方推展一日遊觀光。

反深澳燃煤電廠自救會今天下午發出聲明稿指出，針對環保署環評大會昨日經過4個多小時討論，附條件同意台電深澳電廠開發環境影響差異分析案將生效，蔡英文政府完全無視在地居民、里長，乃至學家專家及民間社團的質疑，對於由環保署帶頭依然決議不退回開發許可，繼續環評闖關，本自救會深表遺憾。

反深澳燃煤電廠自救會長陳志強表示，開發單位未曾公開向所有瑞芳人說明深澳燃煤電廠，更未向瑞芳人說明這段時間以來的質疑。操作南電北送，放任台電收買地方居民造成互鬥，而執政黨部份則更是操作核電煤電，燃氣燃煤等議題，不正視深澳燃煤電廠問題，這就是我們的政府傷害人民的方式。

「台灣的環評已死！」陳志強強調，將透過在地居民連署活動、訴願、行政訴訟以及地方活動、說明會等方式抗爭到底。

(中時 )