賣身分證、車牌吸金 台灣民政府辦創人家藏1.3億元

2018年05月10日 20:22 中時 蔡依珍

政治話術掩飾經濟犯罪！台灣民政府宣稱獲美國授權，發行身分證和行照駕照，1張要價1千到6千元，一官半職也都要靠錢才能買到，卻被美國等相關部會打臉，桃檢調10日發動搜索，在發起人林姓夫妻豪宅衣櫥查扣1.3億元現金，讓檢方也算到手軟，房地產、帳戶也逾億元，檢方痛斥是政治老鼠會，初估詐騙金額近5億元，全案依洗錢和詐欺偵辦。

檢調調查，補教業出身的67歲林志昇，2010年創辦台灣民政府，虛構美國軍事政府將來會接管台灣，授權台灣民政府發行證件，2012年「開賣」身分證每張1千至1.5元、車牌行照每張6千元、旅行證6千，宣稱掛上車牌就能上路、帶上證件更可以在美國暢行無阻，還號召集資購置1台50萬元的旅行證印製機，未來可以分紅。

林志昇還稱美國軍政府接管後，會分派400個政務官，在政權交接前廣徵儲備幹部，每次學費2.4萬、加選1節另要2000元，選修越多、官派越大。林男還廣徵官司費，到美國打官司請求接管台灣，聲稱捐1元未來就能換1元和美金等值互通的「正台幣」，吸引政治狂熱分子趨之若鶩。

但許多人掛牌開車上路挨罰、出國遭阻後發現是騙局，氣得向檢調檢舉提告，具財經背景的桃園地檢署主任檢察官朱立豪長期蒐證，找來全省110名被害人了解案情，透過外交部發函美國外交部拆穿謊言。

桃檢10日指揮桃園市調處發動搜索台灣民政府中央會館和核心幹部住處等7個地點，當場在林志昇和其51歲妻子林梓安南崁豪宅家中衣櫥起出1.3億元台幣現金，數量之大讓所有辦案人員都乍舌，還得麻煩台銀搬點鈔機清算，一路從正中午算到天黑，其他還有大量歐元、日幣等外幣，林女名下還有市價逾8千萬元的5棟房地產、7個帳戶也有600萬台幣和52萬美金，也全遭查扣。

檢調初估不法所得逾2億元，但從查扣的3.6萬會員名冊推算，詐騙金額恐達5億元，檢方痛斥林男以政治話術掩飾經濟犯罪，沒有任何國家安全法跟政治問題，根本是「政治老鼠會」，除拘提林姓夫妻、78歲中央國務院內閣府總理大臣蔡財源、70歲台南州秘書吳麗香、79歲中央會館土地與建物所有權人游象敬、2位財務大臣54歲葉碧蓮和67歲許義明等7人，全案朝詐欺和洗錢罪嫌偵辦。

(中時 )