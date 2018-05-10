母親節暖流！ 李宗盛宣布捐北投老厝做公益

李宗盛送上「年華大樓」模型給門諾醫院。(相信提供)

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李宗盛捐售北投老厝興建長照培育中心。(相信提供)

李宗盛10日出席花蓮門諾醫院記者會，在母親節前夕，他宣布將售出媽媽當年在北投買下的房子，他雖未透露房價，但據查約1500萬元，款項將成為門諾長照整合服務及人才培育中心的建置專款，推估兩棟大樓耗費2億元，他負責其中一棟，粗估貢獻1億元，盼以具體行動鼓勵大家一起捐出愛心、為門諾醫院老人長期照顧基金努力。

李宗盛從15歲起，在北投度過不少歲月，今年將滿60歲的他是家中么子，身為老師的媽媽將所有希望放在他身上，不過他曾被留級，也讓他在年輕時一直有很深的罪惡感，「我一直擔心讓媽媽失望，那時候她當老師幫人家補習賺錢，買一間房買給兒子，我大概在15歲搬進去，在裡面從青春期去撞球間都沒回去，到去裡面學會彈琴寫歌，〈我是一隻小小鳥〉後來賣到翻天的歌都在這棟樓。」

李宗盛媽媽現高齡94歲，他笑說每天跟媽媽聊天都會換不同的工作，「可能今天我是開計程車，說媽今天我賺六百元，之後又變刷油漆，每天給她新的交談，她每天都很開心，我也常給她按按摩捏捏腳，剛開始她也是不好意思，現在她會腳翹起來，褲管拉起自動讓我捏。」

昨有不少來自卓溪鄉的原住民阿公阿嬤穿著傳統服飾獻唱，隨後李宗盛送上大樓模型給門諾醫院，總執行長趙福厚則回送「愛是永不止息」的木匾，代表對李宗盛的感謝。

(中時 )

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