洪榮宏耍憂鬱搞壁咚 送母門票當迷妹

洪榮宏演「帥大叔」。(寬宏提供)

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洪榮宏老婆張瀞云平常也會陪洪媽媽去K歌。(寬宏提供)

金曲歌王洪榮宏出道45週年，將舉辦全新巡迴演唱會「人生車站」，母親節將屆，他表示因為太太張瀞云的加入而有所不同，夫妻倆到時會帶著高齡80歲的洪媽媽，去郊外散步、吃飯，還會陪她去唱歌，共度母親節。洪媽媽熱愛唱歌，一直以來也都是他的忠實鐵粉，對他將要展開新巡演非常興奮，因此他今年要送上5場演唱會門票，讓媽媽當迷妹。

洪榮宏這次在拍攝演唱會主視覺形象照時，工作人員紛要他跳脫大眾對台語歌手的刻板印象，鼓勵他走「帥大叔」風格，對著鏡頭放電，其中一張照片他把右手往牆上一靠，做出壁咚姿勢，還不忘露出憂鬱表情，相當有fu。

去年洪榮宏演唱會邀請張瀞云以嘉賓身分演出，意外牽起兩人的情緣，現她升格洪太太，洪榮宏再度找老婆同台演出，由於二人都有在西餐廳駐唱過的經驗，因此夫妻倆這次會攜手在台上詮釋當年西餐廳駐唱的光景。此外，演唱會上還邀請到小百合領軍、40人規模的「綺麗合唱團」助陣。

去年演唱會結束後，洪榮宏在場館大廳舉辦了小型的見面會，握手、簽名、合照來者不拒，這次歌迷也希望能比照去年辦理，甚至追加更多福利，對此他則回應：「會再跟公司討論看要怎麼做，一定會讓歌迷們演唱會當天盡興的回家。」演唱會將從9月起於台北、高雄、台中、台南起跑，門票今天中午12點在寬宏售票正式開賣。

(中時 )

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