北農簽呈外洩 韓國瑜參選高雄市長準備挨打

2018年05月10日 20:14 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

韓國瑜擬參選高雄市長，前哨戰抹黑文宣出籠了。民進黨立委段宜康拿出2016年北農公司員工琉球旅遊資料質問，韓國瑜夫人的旅費是公費埋單，要求台北市政府、市議會和北農董事會應該要查明。韓國瑜反批「狗嘴永遠吐不出象牙」，段宜康立即再提北農簽呈細節回擊。北農簽呈為何落在段宜康手中？誰提供資料？令人費疑猜！

民進黨立委段宜康今在臉書質疑台北農產運銷公司2016年舉辦琉球旅遊，指當時總經理韓國瑜的夫人之旅費是公費埋單，台北市政府、市議會和北農董事會應該要查明。對此，韓國瑜回應，大部分的人員都是攜眷參加，他們夫人的費用也是由北農負擔。反批為何段宜康單單只是點名韓國瑜？為何不對現任北農總經理吳音寧進行監督，反而攻擊卸任一年多的前總經理？

段宜康隨即將北農簽呈細節曝光：「各董監事之團費及隨行人員由本公司相關預算項下支付，眷屬部份則自费參加。」指公司核准公假公費隨行人員，明明只有董事長、總經理和其他5名員工，問韓國瑜「眷屬部分則自費參加」這幾個字是寫來騙小孩子的？問「這筆帳，您當總經理的北農公司是怎麼核銷的？」

對於遭到抹黑，韓國瑜表示，段宜康的做法讓他想起民進黨當初要搶北農總經理的位置，首先就是段宜康發動攻擊說他是菜蟲、果蟲、貪汙等，最後證明根本是抹黑指控。現在，又拿北農內部簽呈進行攻擊，而不對北農現任總經理吳音寧進行監督，韓國瑜大嘆「難道是顏色對了，做什麼事情都對，顏色錯了，做什麼事情都不對？」

另外，北農內部簽呈外洩，是否與韓國瑜參選高雄市長選舉，或北農總經理吳音寧保位戰有關？因為，打擊韓國瑜將可達一石二鳥效果，段宜康出手快準狠就不意外了。

(中時電子報)