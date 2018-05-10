新娘必備美妝術 有請美妝大師來解惑

2018年05月10日 20:32 中時 吳娮翎

美妝達人Leslie為新娘解惑分享婚禮美麗奧秘。（Leslie提供）

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喜迎6月新娘季節，還有即將到來的皇室婚禮，婚禮妝容、保養成為熱門議題，這次專訪到業界資深美妝達人Leslie，分享新娘美麗奧秘。

Leslie表示，很多準新娘會從半年前開始準備，像是做臉、塑身，但他提醒，如果平常沒做臉習慣，最遲在婚禮前一個月可以去做臉，但一個月內就不要再去做臉，因為肌膚容易有狀況，一般來說，肌膚循環是28天，在婚禮前一個月要讓肌膚狀況保持穩定，使用肌膚熟悉的保養即可，像是面膜、保溼精華液都以熟悉的劑型為佳。

Leslie建議，肌膚暗沉可以搭粉紅珠光飾底，綠色可以修飾泛紅，蜜桃色可修飾灰色，肌膚天生蒼白可以選擇蜜桃粉紅色，或善用無色飾底修飾毛孔跟肌膚質感，並增加持妝度。

在妝容設計上，隨著禮服變換，妝感從淺到深，可以節省換妝時間，也讓妝容有更多變化，像是時下流行韓系公主風妝容，強調年輕粗眉，雕塑大眼娃娃感，色彩較為粉嫩，是新娘妝感的安全牌，也有新娘喜歡自然風，妝感簡單表現自然的樣子，當然也有新娘喜歡濃妝感。

Leslie認為，婚禮就是新娘的專屬派對，可以積極參與幫自己設計重要的一天，最重要的就是心情放鬆，睡眠充足，因為肌膚瑕疵問題可以靠後天彩妝修飾，但人的疲態、倦容，還有眼神很難透過彩妝來掩飾。

(中時 )