陸改革開放40年 學者：我們正處於中國世紀的黎明

2018年05月10日 20:45 旺報 李鋅銅

大陸改革開40周年，創造了人類歷史上多個前所未有的奇蹟。不僅是全球汽車、智慧手機等產業的全球最大市場，世界上40多條堪比「生命線」般的貿易航道，也經過南海海域，成為全球最繁忙的海道之一。有學者形容，如果說過去的100年屬於美國，那我們正處於「中國世紀的黎明」。

復旦大學中國研究院研究員、春秋發展戰略研究院研究員李世默認為，為了適應大陸的發展，全球政治體系必須做出調整。雖然現在大陸人均國內生產總值遠不如美國，但大陸的GDP總量會將在不久的將來超過美國，甚至未來大陸的經濟體量將是現在的2倍、甚至是3倍。「這是大勢所趨，沒有人能阻止」，因此他認為，當今世界的格局必須作出調整，為大陸的崛起營造和平的氛圍。

「大陸在亞太地區的領導地位若能得到認可和支持，我相信這對全世界、對美國來說都是一個好消息。中國人在此地區的領導才能在歷史上就有體現，如今帶著如此規模的經濟體量，大陸正重回這個地位。」

李世默表示，隨便打個比方，例如「一帶一路」，中亞、東南亞地區的國家需要這樣的倡議。大陸的投資、大陸的資金市場對這些國家的本土經濟都有積極的影響。總體來說，大陸的確會成為亞太地區具有領導力的國家，雖然這並不代表大陸將挑戰美國的盟友體系，但「這個過程中總會有妥協、讓步」。

同樣認為「世界政治體系要給大陸讓步」的，還有澳大利亞國立大學國防戰略研究中心教授休·懷特（Hugh White）。他也認為「中國世紀遲早要來」。懷特認為，無論用何種標準，大陸都將會是未來的「頭號經濟體」。其次，大陸政府的決心、為此做出的努力不可忽視。北京已重新定位自己在東亞、西太平洋地區的領導地位，而且大陸目前也有這樣的能力。他的看法是，別的國家也沒有相應的實力去挑戰這樣的趨勢。隨著大陸的崛起，美國也會失去在西太平洋的地位，這也為「中國世紀」提供了條件。

(旺報 )