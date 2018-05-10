張清芳盼子像老蕭孝順 當場認當乾姊弟

2018年05月10日 20:22 中時 蔡琛儀

張清芳一身仙氣開唱。(盧禕祺攝)

老蕭嗨唱讓全場醫護人員全都為之瘋狂。(盧禕祺攝)

黃大煒出席國際護師節公益演唱會。(盧禕祺攝)

林凡出席國際護師節公益演唱會。(盧禕祺攝)

戴愛玲出席國際護師節公益演唱會。(盧禕祺攝)

每年由張清芳號召舉辦的「國際護師節」公益演唱會今年邁入第七屆，10、11日連兩天分別在北投振興醫院、榮總舉行，昨受邀演出的歌手包括蕭敬騰(老蕭)、戴愛玲、黃大煒、林凡，眾人為公益全無酬演出。

日前老蕭表示已送上價值500萬元的義大利孝親旅遊及對錶給爸媽，母親節將屆，他被問到會不會加碼再送禮則說：「我都可以啊！就是看他們有沒有什麼需求，合理範圍的話都可以。」讓張清芳聽了忍不住說：「希望我兒子未來也能像老蕭一樣那麼孝順。」眾人起鬨認老蕭當乾兒子，老蕭立刻回：「太過分，是姐姐啦！」她也接喊：「乾弟弟！」

張清芳曾透露孩子會在母親節親手做卡片、三明治送她，今年還沒有收到禮物，但她笑說：「不要期望，就不會失望。」她還當場向老蕭預約：「你有答應教我兒子打鼓，一定要哦。」老蕭也馬上應允：「沒問題。」

身為主揪的張清芳以一襲銀白色亮片長裙仙氣亮相，一出場就被現場觀眾猛誇：「你好美。」她也甜笑回：「我知道呀！」她一連獻唱〈燃燒一瞬間〉、〈我還年輕〉，全場也紛紛跟著鼓掌打節拍。

第一次參加的老蕭，收到張清芳的邀請後馬上答應，張清芳虧：「三年前邀他當我的嘉賓，他一直緊握我的手，他應該對我有點...」讓全場笑翻，老蕭也承諾：「不管明年、後年，未來每一年若需要我的話都會來。」他昨一連飆唱〈只能想念你〉、〈阿飛的小蝴蝶〉，讓現場醫護人員全都嗨到不行，也親民和現場觀眾握手。

老蕭昨也貼心準備了幾百份「蕭」禮物送給辛苦的醫護人員，其中有他頭像造型的純精油蠟燭及購物袋，他也搞笑說，不建議大家點蠟燭，「因為那是我的樣子。」

黃大煒則是某天接到張清芳打電話來：「你現在住哪？」他一頭霧水說：「住台北啊！」隨後接到邀請也馬上答應，他不忘誇台北：「是我唯一有最好的創作感覺的地方。」林凡、戴愛玲與張清芳本就有私交，兩人對於能夠參與此次活動也感到相當開心。

宇宙人主唱小玉的媽媽是振興醫院護理師，今年應屆退休，他昨以「振興之子」身分出席，他表示國小時媽媽很忙，常放學後就到醫院寫功課，甚至媽媽值夜班時就在醫院睡覺陪她。由於媽媽是護理師，每次他受傷媽媽只冷靜幫他擦藥、消毒，導致他現在對於傷口或病痛都不會緊張。母親節將屆，他目前還沒想好要送什麼禮物，但去年曾送過破萬元的吹風機。

(中時 )