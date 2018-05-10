陸主導亞太地區？ 學者：有無形力量阻止

2018年05月10日 20:32 旺報 李鋅銅

不同李世默和休·懷特這兩位學者，曾著有《中美世紀之爭》的《金融時報》專欄作者傑夫·戴爾(Geoff Dyer)則認為，「亞洲周邊國家並不希望回到大陸為主導的地區秩序之中。」在他看來，亞太地區有一股自然、潛在、無形的力量來阻止大陸與美國爭奪領導地位。

戴爾表示，大陸這幾年的發展可說是「天時地利人和」相助。相比前幾屆任政府，川普的美國不再那麼看重在亞太地區的承諾，即便是和大陸的較量，美國總統也只看到其中經濟領域的對抗，而輕視地緣政治角度的考量。這種讓步會使大陸得到「順風順水般的發展」。

戴爾雖然承認如今的大陸占盡優勢，但在他看來，亞太地區有一股自然、潛在、無形的力量來阻止大陸與美國爭奪領導地位。他認為，當大家在說「中國世紀」的時候，日本、南韓、越南、澳大利亞和印度，這些國家也正經歷著自己的時刻。他們也想通過這個百年，來實現自己在發展上的突破。大陸所謂「自然秩序」並不受當地國家的歡迎。「我們並不是說要和大陸對著幹，但要達到抑制大陸的效果。」他認為亞太地區的未來並不鐵定是由大陸主導。

英國著名經濟學者拉赫曼（Gideon Rachman）則從大陸人民心理來看待此事。他表示，美國有200多年歷史，而且美國人在這段時間內只經歷一個向上的趨勢，反觀大陸有幾千年的歷史。大陸有句話叫「三十年河東，三十年河西」，至少說明中國人在觀念上是能認可大陸在亞太地區的主導地位的，「甚至成為世界主導」。

(旺報 )