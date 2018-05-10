隻「守」遮天走私109把長短槍 竹聯2嫌押返抵台追查更大咖

2018年05月10日 20:38 中時 陳麒全

竹聯幫弘仁會的廖緯蒼（30歲）（後）與曾孟瀚（22歲）（前）涉嫌上個月底的軍火走私案，刑事局與星國警方合作，順利逮捕這2名嫌犯，警方於10日晚間將2人押解回台。（陳麒全攝）

竹聯幫弘仁會的廖緯蒼（30歲）（後）與曾孟瀚（22歲）（前）涉嫌上個月底的軍火走私案，刑事局與星國警方合作，順利逮捕這2名嫌犯，警方於10日晚間將2人押解回台。（陳麒全攝）

嫌犯曾孟瀚。（陳麒全攝）

嫌犯廖緯蒼。（陳麒全攝）

海關與檢警在上月底查獲國內近10年來的最大軍火走私案，查扣109把制式長短槍、上萬多發子彈，並在4日逮捕出面領貨的主嫌陳建斌（24歲）等6人，但經查幕後還有2位藏鏡人，分別是竹聯幫弘仁會的廖緯蒼（30歲）與曾孟瀚（22歲），刑事局與星國警方合作，順利逮捕這2名嫌犯，2人所屬的弘仁會素有竹聯幫軍火庫，也曾犯下知名的「新東陽董座槍擊案」，2嫌的右手上還都有相同的「隻守遮天」刺青，但仍逃不過法網，警方於10日晚間將2人押解回台。

專案小組追查發現，走私槍案主嫌陳建斌只是最外圍成員，竹聯幫弘仁會的廖緯蒼、曾孟瀚2人才是這批槍枝買家，但廖嫌為規避成為走私槍械的嫌犯，便於4月29日先行搭機抵達澳門，原訂5月5日回台。因警方於5日當天發布破案新聞，廖嫌2人見事跡敗露，連忙搭機飛到馬來西亞，7日又轉機到新加坡，警方緊急向外交部申請註銷2人護照，9日由新加坡警方將2嫌逮捕。

警方表示，當天被捕的5名搬運工中，其中1人是廖嫌手下，另4人則是透過人力派遺公司找來協助搬運的臨時工，當晚4人被捕後無法與外界聯絡，人力公司老闆找不到人才向三峽分局橫溪所報案，警方也因此順利查出廖嫌等人涉案。

因班機延誤及安全因素，廖、曾2人直至晚上7時才由刑事局人員帶下飛機，2人在搭機時，都以束帶固定雙手，下機後由刑事局特勤除暴隊員搜身，並隨即銬上手銬。因2人護照已被我國註銷，入境前先帶至移民署辦理手續，入境後隨即由刑事局人員帶回偵訊。

刑事局表示，除了已逮捕的廖、曾2嫌外，另查出1名新北市板橋區的林姓男子在逃，此外警方不排除有更大咖的幕後主使，警方已積極擴大追捕。

(中時 )