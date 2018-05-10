台版《與神同行》 邱孟昊從小衰到大本色演出

克拉克（左起）、邱孟昊、梁煒鈿與方語晴，演出《編號174 錯命逆行》。（盧禕祺攝）

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科幻國片《編號174 錯命逆行》由克拉克執導，邱孟昊、梁煒鈿與方語晴擔任男女主角。這是導演克拉克第一部長片，他曾經在吳念真廣告公司擔任製片，為圓夢拍電影不惜貸款500萬，拍攝期間，每天一早開拍前要先去銀行籌錢，最後花了近2000萬，拍出這部號稱台版《與神同行》 的電影。

克拉克某天在高速公路開車途中，冒出構想，決定拍攝這個故事。他找來邱孟昊飾演一個很衰的凡人，邱孟昊說，他跟導演聊天時，導演發現他的人生悲慘經驗跟電影角色很像，像是從小讀書也讀不好、工作也做不好，「很像是在演自己。」邱孟昊的人生很衰，小時候準備考試，常遇到前一天拉肚子、當天掛急診，長大工作時也會明明已談好角色，開拍當天才知道被換掉。就連這次，也是開拍前1個月，才被導演通知要跟梁煒鈿換角。

梁煒鈿因為中文不好，演戲常常鬧出笑話，像是「珍重再見」，說成「尊重再見」。他之前工作都帥氣登場，但是這部電影必須拉遢到極點，不只不能洗頭，還要狂嗑乾麵包，他說：「應該吃了100個吧。」

方語晴在電影裡懷有身孕，有次拍攝期間正好放飯，她懶得脫下假胎，走到公園時還被大姐還問她是不是要生了？男的還是女的？讓她自喜扮相相當成功。電影25日在台上映

(中時 )

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