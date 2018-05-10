日本粉絲為來台看偶像 研究售票這樣搞

2018年05月10日 20:45 時報周刊 溫博鈞

日粉製作ANGERME台灣演唱會購票教學說明。（取材自網站）

日粉製作ANGERME台灣演唱會購票教學說明。（取材自網站）

實力女團「ANGERME」將在7月1日舉行的首次台灣演唱會，日本粉絲們則為了能來台觀賞，火速研究將公佈才沒幾天的售票系統與5月11日開賣的購票與取票方式，並製成解說圖在網路上分享，連加入會員驗證通過24小時後才可購票等注意事項都寫得一清二楚，為看偶像跨越語言障礙，屆時還要飄洋過海，相當用心。

該團原始成員和田彩花在明春將退團畢業，意味著這極可能是她以ANGERME成員身分來台的第一次也是最後一次演出。

ANGERME首次台灣演唱會《ANGERME OVERSEAS LIVE TOUR IN TAIWAN》5月11日(五) 上午11:00起全面開賣，而同一天該團最新單曲《我不能哭...同情欺詐／Uraha=Lover／你不孤單......friends (2018 Acoustic Ver.)》【初回生產限定盤SP CD+DVD】也和日本同步發行。

《ANGERME OVERSEAS LIVE TOUR IN TAIWAN》售票資訊

售票時間：2018年05月11日(五) 上午11:00起全面開賣

演出時間：2018/07/01 (日) 18:00

演出地點：西門町WESTAR (台北市萬華區漢中街116號8樓)

票 價：NT$2800、1800、身障席1400

※欲購票者，建議於節目開賣前25小時，完成加入會員及手機號碼驗證。（驗證通過24小時後，才可購票）

主辦單位：棅洋整合行銷股份有限公司

(時報周刊)