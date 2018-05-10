秀泰生活樹林店 全台首座森林系風購物商城

2018年05月10日 20:46 中時 郭家崴

秀泰生活樹林店明試營運，運用大量植栽的北歐簡約、森林系風購物商城。（秀泰生活提供）

秀泰生活樹林店藝文生活品牌「小書房」，因應親子客群多，空間規畫清新、童趣。（秀泰生活提供）

秀泰生活樹林店經理林忠震（左起）、台灣優衣庫店舖開發與設計部部長游惠如、秀泰集團總經理廖偉銘、秀泰集團副總經理廖偉翔、台北市出版商業同業公會理事長盧欽政昨參與導覽會。（秀泰生活提供）

秀泰集團旗下的秀泰生活樹林店明（11日）試營運，今開放導覽，斥資超過3000萬元打造約5層樓高的超級巨幕影廳，高14米x寬21米是新北市最大；也因樹林年輕家庭客多，有2層樓、千坪「小書房」，秀泰集團副總經理廖偉翔說館內有影城、書店、美食都是聚客主力。

秀泰生活在台東、嘉義和台中站前3座商城後，再開樹林店，1萬9000坪空間以所在地樹林為發想，號稱全台首個運用大量植栽的北歐簡約、森林系風購物商城，加上鄰近的新莊、土城、鶯歌、三峽約有7、80萬人口，具潛在消費力；有別於市中心的百貨，廖偉翔說樹林店不走精品路線，以大眾消費為主，像是UNIQLO、MUJI、宜得利家具等，環繞生活和家庭，訴求一日需求、一站購足，年度目標業績上看20億元。

「小書房」是秀泰生活的藝文生活品牌，超過10萬本藏書、200個座位，有各式體驗空間、咖啡店、藝文講堂，在書籍、文具外，還賣家具、家電，未來有機會獨立出去展店；UNIQLO因應該店是全台第67店，11日至13日開幕期間，六大夏季明星商品新店獨家優惠145元起。

秀泰集團以戲院起家，秀泰集團總經理廖偉銘與副總經理廖偉翔兄弟，繼承父親廖治德志業，聯手打造結合影城的複合式購物商城，6月秀泰生活再開台中文心店，2.5萬坪同樣有影城，年度目標業績30億元，規模較今年滿5周年的台東3億元、嘉義8億元、台中站前店10億元與新成立的樹林店都大。廖偉銘表示未來會以市區周圍的蛋白區為展店重點，預計5年展5個商城。

(中時 )