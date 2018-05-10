《享宴Hold不住》狂吸300萬觀眾 法男星3項全能搞笑吸金7億

2018年05月10日 20:51 中時 潘鈺楨

法男星K歌搶角，演唱義語歌曲被抓包。（海鵬提供）

電影《享宴Hold不住》（C’est la vie!），藉一場突槌連連的婚宴反映人生百態，不僅劇情高潮迭起，幽默爆笑的情節更是火力全開。法國男星吉爾斯萊勞奇（Gilles Lellouche）為演出片中婚禮歌手一角，還勤練卡拉OK才順利奪角，片中多首歌曲都由他親自獻聲，還不會裝會、演唱義語歌曲卻被抓包，鬧出不少笑話。

《享宴Hold不住》在法國狂吸300萬觀眾欣賞、創下7億票房佳績，同時歡樂橫掃凱薩獎最佳影片等10項大獎提名，而片中唱演俱佳的吉爾斯萊勞奇，也一舉提名了最佳男配角。吉爾斯萊勞奇在電影《享宴Hold不住》唱演俱佳，私下更是才華橫溢，編導演三項全能，曾受法國名導盧貝松的青睞，以導演身分進入電影界。有趣的是，吉爾斯萊勞奇有次導戲時，卻遇到拍攝現場有演員未到，只得硬著頭皮自己上場，卻不料自此意外爆紅，驚湛演技從此被挖掘，連《大藝術家》奧斯卡導演米歇爾哈札納維西斯（Michel Hazanavicius）、凱薩獎名導吉翁卡列（Guillaume Canet）都驚為天人，紛紛邀他演出，精彩演出還曾三度榮獲法國凱薩獎提名。

《享宴Hold不住》是吉爾斯萊勞奇首度與《逆轉人生》兩大導演合作，為爭取片中「婚禮歌手」角色，他還趁拍戲空檔勤練卡拉OK，辛苦成果獲得導演認可，甚至要他親自獻聲演唱。

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吉爾斯萊勞奇在《享宴Hold不住》飾演婚禮歌手詹姆士，自組搖滾樂團跑遍婚喪喜慶。片中他受邀在17世紀古堡的世紀婚禮開獻唱，原本以為氣氛靜謐優雅，卻不料賓客競相演唱老歌，讓他宛如置身紅包場。有趣的是，賓客除搶麥毫不留情外，還頻頻要他幫忙點唱老歌，他只好端出絕招「不好意思，我們沒有這首歌」，卻不料道高一尺、魔高一丈，竟有人還自備骨董級的伴唱卡拉帶，天兵親友團讓他當場沒暈倒。最好笑的是，爾斯萊勞奇為凸顯自己高格調，還不會裝會演唱義大利情歌，卻不料新郎耳靈眼尖，揭發他亂唱一通，讓他當場現形出糗。電影18日在台上映。

(中時 )