躲衣櫥被送異國 魔術師意外壯遊歐亞非6國

2018年05月10日 20:53 中時 潘鈺楨

阿賈(右)躲在IKEA衣櫥中，卻意外被送往異國。（甲上提供）

全球暢銷小說「我在衣櫥寫作的日子」改編、《百萬精先生》導演肯史考特執導，「印度奧斯卡最佳新人」丹奴什、《大藝術家》坎城影后貝芮妮絲貝喬、《神奇大隊長》艾琳莫里亞蒂主演年度動人新作《跟著IKEA衣櫥去旅行》，電影故事敘述來自印度的魔術師阿賈因緣際會躲進IKEA衣櫥中，意外跟著衣櫥被送往人生地不熟的異國，然阿賈靠著自身豐富的想像力及不屈不撓的勇氣，卻誤打誤撞成就一場橫跨了歐亞非6國的精彩壯遊。

近年《享受吧！一個人的旅行》、《白日夢冒險王》、《尋找快樂的15種方法》等正能量勵志電影票房叫好又叫座，今年《跟著IKEA衣櫥去旅行》接棒，鼓勵觀眾勇敢做夢並努力實踐，再掀旅行尋找自我熱潮。

小說是作者侯曼普耶多拉斯每天搭乘地下鐵時寫出來的，創作靈感來自侯曼普耶多拉斯對魔術的熱愛，推出後立刻獲得廣大迴響，翻譯版權遍佈全球超過30個國家，在法國出版不到半年更熱賣超過30萬本。電影延續了原著幽默奇幻的風格，帶領觀眾跟著阿賈的腳步遊遍世界，而飾演阿賈的丹奴什表示：「阿賈的人生觀充滿真知灼見的智慧，因為他擁有毫不猶豫展開冒險的勇氣和熱情。」

電影敘述從小在單親家庭長大的阿賈(丹奴什飾)是在孟買街頭賣藝的魔術師，母親意外過世後，他決定帶著母親的骨灰前往巴黎尋找從未謀面的生父。阿賈抵達巴黎後，在IKEA遇見了命中注定的女孩瑪莉(艾琳莫里亞蒂飾)，身無分文的他躲進IKEA的衣櫥過夜，沒想到卻連人帶「衣櫥」被送往了英國，還被警方當成非法移民遣返西班牙。阿賈之後輾轉流浪到了羅馬，不但跟女明星奈莉(貝芮妮絲貝喬飾)有了難解之緣，更被義大利黑手黨追殺，他甚至冒險登上熱氣球飛越地中海來到了利比亞，歷經無數冒險後終於回到了法國…而這一段又一段超展開的意外旅程也讓他明白，只要發揮想像力，就能勇敢讓夢想實現。電影6月22日在台上映。

(中時 )