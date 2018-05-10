深澳電廠環評過關 林右昌重申反對燃氣 謝立功：恐嚇市民

基隆市長林右昌今天上午在議會接受質詢時重申，新北市和台北是不反對蓋電廠，但是反對燃煤的前提是使用天然氣，由於深澳電廠腹地太小，無法興建儲氣槽，天然氣管線就得經過基隆市許多區，基隆將會被開膛剖肚，相信沒有一個基隆人會贊成。（本報資料照）

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國民黨基隆市長候選人謝立功質疑，林右昌對於是否支持深澳燃煤發電不肯正面表態，總以深澳電廠改天然氣發電，管線會經過基隆市區來恐嚇市民，「難道除了燃煤與燃氣，不能有第三種選項嗎？」台灣是海洋國家，應研究潮汐發電的可能，讓人民有其他更好的選擇。（李其樺攝）

深澳電廠環差案昨（9）日環評大會闖關成功，對此基隆市長林右昌今（10）日重申，反對任何傷害基隆市的方案，台電相關資訊應全部公開，應找出最好的共識來解決爭議。國民黨基隆市長候選人謝立功質疑林右昌的說法是在恐嚇市民，除了燃煤與燃氣，政府應該讓人民有其他更好的發電選項。

基隆市長林右昌今天上午在議會接受質詢時重申，新北市和台北是不反對蓋電廠，但是反對燃煤的前提是使用天然氣，由於深澳電廠腹地太小，無法興建儲氣槽，天然氣管線就得經過基隆市許多區，基隆將會被開膛剖肚，相信沒有一個基隆人會贊成。

林右昌強調，反對任何傷害基隆方案，所有資訊應該全部公開，大家理性討論找出最好的共識解決爭議。

國民黨基隆市長候選人謝立功質疑，林右昌對於是否支持深澳燃煤發電不肯正面表態，總以深澳電廠改天然氣發電，管線會經過基隆市區來恐嚇市民，「難道除了燃煤與燃氣，不能有第三種選項嗎？」台灣是海洋國家，應研究潮汐發電的可能，讓人民有其他更好的選擇。

市議員施世明認為，深澳電廠若未來產生汙染源在許可範圍之內，對基隆市影響應不大，不能說要用電又不能設電廠，「台北縣（新北市）電力使用這麼多，受一點小小的汙染也是應該的。」

市議員藍敏煌說，林右昌說法是「非常狡猾、不負責任的說法！」深澳電廠若採燃煤發電對基隆市傷害更大，另外，台北、新北支持基隆協和電廠用天然氣，但基隆卻反對人家用天然氣，根本是雙重標準，「他（林右昌）的回答就是支持燃煤發電！」

(中時 )

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