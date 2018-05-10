萊恩雷諾斯懷念台灣 葛仲珊訪死侍求「手下留情」

葛仲珊（右）訪問萊恩雷諾斯，相當緊張。（福斯提供）

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電影《死侍2》這次雖然無緣來台宣傳與粉絲互動，但福斯影片特別邀請跟「死侍」一樣無畏敢言的台灣繞舌嘻哈皇后Miss Ko葛仲珊，前往首爾與萊恩雷諾斯會面訪談，首度當起採訪者的葛仲珊，面對這位妙語如珠的好萊塢巨星，興奮之餘難掩緊張的心情，當正式見到萊恩時，葛仲珊便幽默地要求他手下留情，萊恩也笑說：「我保證這會是妳做過最簡單的事情！」

葛仲珊問及萊恩如何區分角色與現實生活，萊恩謙虛說自己不像3屆金獎影帝丹尼爾戴路易斯（Daniel Day-Lewis ）那樣入戲很深，調侃自己算不上正規演員，萊恩表示「當導演喊卡的那瞬間，那些角色特性就會消失。」

談及家人對這個角色的感覺，萊恩說：「我太太超愛死侍，我的兩個女兒也很愛，但只要看到我頂著滿臉充滿疤痕的特殊妝，她們通常都會嚇壞。」萊恩與老婆布蕾克萊芙莉（Blake Lively）兩人是好萊塢知名的恩愛夫妻檔影星，聊到未來是否會衣缽相傳給兩位寶貝女兒，萊恩笑說這是虐童，他的女兒見證過自己的爸爸在片場拍戲被仍出車外的驚險演出，早已嚇壞因此也對演藝圈興趣缺缺。

這次葛仲珊也特別與萊恩聊到新片的重要新角色「機堡」，萊恩笑說死侍該酸的人一個都不會少，就算是機堡也難逃魔掌，但他可不敢招惹扮演機堡的資深影星喬許布洛林（Josh Brolin），「喬許超嚇人的！我不確定我是否真的有膽去開他玩笑。」不過在片中，他可是猛逮機會來鬧布洛林，他特別談起在片中有一幕戲他穿著一件花襯衫與布洛林對戲，而這件襯衫是布洛林兒時所演過的經典名作《七寶奇謀》中一位名叫「小胖」在片中的造型，但沒想到布洛林完全沒注意到。

同樣來自紐約的兩人也在訪談中聊到台灣經驗，兩年前為宣傳《死侍》初次訪台的萊恩表示自己超愛台灣「我非常享受在那裡的時間，我也很愛台灣的民眾。」兩人更聊到對台灣的第一印象，就是到處都是摩托車的特殊景象，但也對台灣的極度便利性給予好評，回想起當時行程被訪問塞滿很遺憾沒有機會可以出去走走，萊恩表示自己一直很希望這次宣傳可以再訪台，如果有機會的話他希望可以多留一天私人時間去體驗台灣。電影15日在台上映。

(中時 )

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