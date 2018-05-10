F-22 B-52等百架戰機參加 韓美11日超級雷霆軍演

2018年05月10日 21:03 中時電子報 盧伯華

在美國總統川普即將與北韓領導人金正恩會談前，韓美空軍將於11日舉行代號為「超級雷霆」(Max Thunder)的大規模聯合軍事演習，頗有為川普在川金會前鼓譟助陣之意。這次演習將出動包括最先進的F-22「猛禽」隱形戰機之外，還包括戰略空軍主力B-52轟炸機，總數高達百餘架。

韓聯社報導說，此次軍演為期兩周，將持續至25日。8架F-22「猛禽」隱身戰鬥機和B-52戰略轟炸機等100餘架戰機將參演，進行實戰演習。去年12月，韓美空軍曾進行代號為「警戒王牌」(Vigilant Ace)的聯合軍演時也曾出動6架F-22戰機。

F-22戰機是目前美國空軍隱形戰機的最新主力機種，性能卓越，可躲避敵軍雷達自如，飛越敵軍防控網。F-22最高時速超過2.5馬赫，作戰半徑達2177公里，從美軍駐日本沖繩基地起飛，僅需2小時即可抵達韓半島執行任務。

代號為「同溫層堡壘」的B-52戰略轟炸機目前仍是美國戰略空軍主力，這次將由關島安德森空軍基地起飛前往參加演習。（圖／美聯社）

此外，美軍B-52戰略轟炸機將從關島安德森空軍基地飛抵半島參加此次聯合軍演，B-52將同韓國空軍F-15K戰機聯合完成任務。

報導指出，「超級雷霆」聯合空中演習是韓美空軍從2009年開始進行的例行軍演。空軍有關人士表示，韓美空軍將在演習中通過編制對抗部隊等進行實戰化演練，提升空戰能力。

(中時電子報)