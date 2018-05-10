足協改選 體育署建議7月6日舉辦

體育署長林德福建議中華足協於7月6日進行改選。(資料照片／黃邱倫攝)

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中時電子報
／台北報導

中華足協改選爭議，隨著國際足總（FIFA）調查後於5日來函建議應採取之步驟，總算確立了遊戲規則。體育署署長林德福10日也表示，感謝FIFA做出的努力，也草擬足協第12屆理監事改選時程表，建議於7月6日辦理選舉。

林德福表示，體育署感謝也認同FIFA建議足協採取的步驟，將依據國體法第42條第2項「特定體育團體受國際規範者，應依該組織之章程及其相關規定辦理」，督促足協盡快辦理。

足協改選此前最大爭議，莫過於台日關係協會會長邱義仁欲參選理事長卻遭「卡關」，在FIFA來函表示並未限制會員代表才能參選理事後，參選資格已無疑慮。林德福也表示，將發函要求足協，重新公告會員人數、參選人資格，並受理理事長及理監事的參選登記。

林德福也擬定足協改選的建議時程表，本月20日召開臨時理監事會、6月7日召開臨時會員大會，6月中公告會員數及參選人資格條件，並受理參選登記，參選人資格經選務小組審查後，訂出參選人名冊報送內政部、體育署並正式公告，7月6日召開會員大會辦理理事長及理監事選舉。

林德福指出，體育署作為我國體育事務的主管機關，將以團結、合作，並組織求各專業領域集成之最強協會（團隊）為目標，共同將台灣足球推向國際，也是政府最大的期待與目標。

(中時電子報)

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