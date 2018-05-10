華航罷工案 空服員職業工會告勞動部輸了

2018年05月10日 21:18 中時 王己由

由多數華航公司空服員參加的「桃園市空服員職業工會」，前年發動罷工，與華航就「外站津貼」達成4項共識，但空服員職業工會認為華航事後片面毀約，沒有履行非工會會員不得享有「外站津貼」調升待遇的「差距條款」等，訴請勞動部裁決華航違反工會法「不當勞動行為」等，案經最高行政法院審結，10日駁回上訴，判決桃園市空服員職業工會敗訴確定。

前年6月23日，參加桃園市空服員職業工會的華航空服員突襲罷工，提出7大訴求，華航董事長何煖軒照單全收，空服員工會大獲全勝。其中，有關「外站津貼」議題，共達成華航應嚴格執行非會員不得享有外站津貼調升待遇、會員名單應以桃園市空服員職業工會提供為準；華航如提高非會員空服員外站津貼，應再提高相同金額的外站津貼予會員等4項共識。

桃園空服員職業工會，事後認為沒參加罷工的華航企業工會也享有同等待遇，認為華航片面違約，並拒絕履行差距條款，依《勞資爭議處理法》第51條第1項規定，就華航違反《工會法》及《團體協約法》部分等4點，向勞動部「不當勞動行為裁決委員會」申請裁決。

勞動裁決委員會審議後，裁決華航只違反外站津貼「禁搭便車條款」， 其他提高非會員津貼，卻未再提高會員津貼；宣布罷工協議不是「團體協約」；提高罷工當日出勤空服員津貼等3項駁回。

桃園市空服員職業工會不服，因此提起行政訴訟告勞動部。

北高行審理後，合議庭認為，桃園空服員職業工會前年6月22日舉行罷工會員投票，並在23日24:00開始罷工，後與華航在同年月24日就爭議達成協議。

但依空服員職業工會與華航協商會議紀錄記載，當日參與協議人員，另有非屬工會會員的林佳瑋秘書長、毛振飛顧問、吳俊達及劉冠廷律師等人，不符團體協約法第8條所定工會推派的團體協商代表「需以工會會員為限」的要件，原告空服員職業工會既未經推派團體協約協商代表的程序，則與華航所簽協議應屬針對解決空服員職業工會與華航間的爭議，以平息罷工所為的一般性團體協商，非團體協約法上的團體協商。

所以，華航違反外站津貼調升待遇非會員不得享有，及不履行應再提高相同金額的外站津貼給會員的約定，並不構成違反團體協約法的不當勞動行為。

另請求勞動部應命華航要向原告會員給付外站津貼以每小時2美元計算的差額部分，所簽協議既然不是團體協約法上的團體協商，僅發生債法效力，故效力及執行應循民事訴訟法及強制執行法途徑救濟，原裁決駁回申請，並沒有錯，判決空服員職業工會敗訴。案經上訴，最高行政法院10日判訴駁回，桃園市空服員職業工會敗訴確定。

(中時 )