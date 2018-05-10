《愛情哇沙米》 媽祖娘娘入座庇佑

《愛情哇沙米》。(春風劇團提供)

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中時電子報
綜合報導
《愛情哇沙米》劇照。(春風劇團提供)
《愛情哇沙米》劇照。(春風劇團提供)

由春河劇團帶來經典音樂歌舞劇《愛情哇沙米》5/26（六）14:30、19:30臺中中山堂登場，4月底在台北首演後佳評如潮，現場笑聲連連，深獲高度共鳴與迴響。該舞台劇首次在台中上演，特別請到沙鹿紫雲宮媽祖娘娘進劇場坐鎮庇佑，演出順利及賜福給臺中觀眾們。

《愛情哇沙米》以女性角色為本，描述三位女性在情感、婚姻、職場層面。對於青春的凋逝、女強男弱的相處矛盾、婚姻基礎的崩毀、信任與依賴的動搖。這群女性，選擇以嬉笑怒罵來面對，用幽默與懷念來安慰自己，並告誡自己「要堅強！」，也因此春河劇團請到具隱含女性、母親意象的媽祖娘娘進入劇場，一同傾聽女性的心聲。

本作品演員個個有來頭，首次挑戰音樂舞台劇演出的搖滾教母金智娟（娃娃）與何篤霖搭配上實力派演員郎祖筠「杜詩梅以及網路紅人蕭志瑋（八弟）、范植強、曾冠東、方姿懿、李友珊共同詮釋。

在編曲部分，邀請音樂才女黃韻玲重新編曲，並且加入兩首新歌《Perfect Love》和《男人歌》、《Perfect Love》由廣大聽眾所熟悉特殊嗓音的金智娟所獨唱，唱出唯美愛情有如電影般的夢幻，而《男人歌》則由劇中三位老公一同高歌，道盡了男人內心的獨白。

農曆3月正好是媽祖生日，劇團為了祈求平安，特別在沙鹿紫雲宮媽祖遶境回鑾日到紫雲宮上香祈福，何篤霖、郎祖筠誠心邀請媽祖金身蒞臨中山堂觀賞演出，沒想到一次就聖筊，這是媽祖第一次特別為了觀賞演出而出巡，這也是宗教文化與表演藝術結合的一種創新的結合，5/26（六）晚上7:30歡迎民眾一同進劇場與媽祖一起看戲，說不定有機會在媽祖觀賞完演出後，有機會稜轎腳求平安！

(中時電子報)

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