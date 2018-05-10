國民黨主席吳敦義指派曾永權出席海峽論壇

國民黨主席吳敦義指派副主席曾永權、智庫副董事長林中森等人組團，出席6月上旬在福建登場的海峽論壇。（本報系資料照片）

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國民黨主席吳敦義（左）10日晚間宴請歷任黨主席，報告國民黨選戰近況，副主席郝龍斌（右）列席。（方濬哲攝）

國民黨晩間證實，黨主席吳敦義已指派副主席曾永權、智庫副董事長林中森等人組團，出席6月上旬在福建登場的海峽論壇。訪問團一行人擬拜會大陸政協主席汪洋、 國台辦主任劉結一等對岸涉台高層， 曾任總統府秘書長 的曾永權今已向府提出申請。

由於去年曾永權曾經向總統府申請訪問大陸，為國共論壇進行前置作業，但當時府方以未依規定20天前申請，以及申請文件未載明會見人員為由駁回登陸申請，此次再提申請，府方准駁態度備受關注。

國共論壇何時登場遲未敲定，吳敦義至今也未向總統府提出登陸申請，但對岸主辦的第10屆「海峽論壇」6月上旬在福建登場，吳敦義將指派曾永權、林中森等11人組訪問團登陸。

訪問團預訂6月8日前往福建廈門，9日晚間接受劉結一歡迎晚宴，並於10日與汪洋會面，並一同出席開幕式。曾永權、林中森率領的國民黨訪問團若能參與海峽論壇，將是吳敦義去年8月上任黨主席以來，指派的第一個國民黨登陸訪問團。

文傳會主委李明賢表示，參加海峽論壇會依相關規定提出申請，基於促進兩岸交流，此行也沒有政治敏感性，他呼籲總統府能夠核准曾永權的登陸申請。至於國共論壇遲無下文，他說，目前仍持續進行，只要準備妥當，曾任副總統的吳敦義就會依規定向總統府遞件申請。

(中時 )

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