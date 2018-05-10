104歲科學家 在歡樂頌音樂伴隨下結束生命

古道爾博士在瑞士簽署相關文件。(圖/美聯社)

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中時電子報

死亡權利組織表示，104歲的澳洲科學家大衛．古道爾博士(Dr David Goodall)已經在瑞士的一家安樂死診所結束自己的生命，他的生命最後幾分鐘，是在貝多芬的第九交響曲「歡樂頌」音樂中陪伴的。

BBC報導，這位享譽學術界的生態學家與植物學家，並沒有罹患絕症和其他重病，之所以下這個決定，完全是由於他的生活品質惡化而造成的。古道爾在最後的幾次公開訪談時，多次說過「我不想再繼續活了，在我的時代，人們的平均年齡沒有這麼久，死亡可以在適當時間到來。」

為了安排自己的身後事，他向瑞士的死亡權利組織求助，募得足夠的機票錢後，就從澳洲出發前往瑞士巴塞爾，他的最後一餐是他最喜歡的魚、薯條和起士蛋糕，在格林尼治標準時間上午10：30(台北時間晚間18：30），於貝多芬的第九交響曲歡樂頌音樂聲中，注射巴比妥藥物安祥離世，全程他的孫子都伴隨在旁。

古道爾先生出生在1904年的英國倫敦，到1948年移居到澳洲成為墨爾本大學講師，之後一直從事教學與研究的工作，發表學術論文100多篇，1979人從教職退休，卻仍然繼續以名譽教授的名義講學與研究。近年發表了一套「世界生態系統」的30冊叢書。

到了2016年，再次被伊迪斯科文大學(Edith Cowan University)強迫不得再到學校，因為校方承擔不起他的安全風險，之後再他的堅持下，他贏得繼續留在學校的權利，不過校方不再支薪，稱其為「無薪榮譽研究助理」。但是最近2年，視力衰退到幾乎看不見文字了，使他再也無法繼續工作，使他思考自己活的太久這件事。

古道爾生前說，他不想要離開澳洲結束自己的生命，然而澳洲只有一個州可以因重病輔助死亡，所以他才會選擇瑞士。瑞士自1942年以來，就同意自主意願的安樂死。除此之外，還有荷蘭、比利時、盧森堡和哥倫比亞也允許安樂死。加拿大魁北克省在2016年後，通用安樂死法案。

(中時電子報)

文章來源：David Goodall: Scientist, 104, ends his life in Switzerland

文章來源：Professor David Goodall’s Last Day

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