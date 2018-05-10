紙風車劇團與客委會攜手《諸葛四郎》說客家話

2018年05月10日 22:22 中時 趙靜瑜

改編自台灣本土漫畫家葉宏甲《諸葛四郎》的舞台劇去年首演，不但喚起了不同世代讀者的本土漫畫記憶，也讓諸葛四郎化身舞台劇主角，重新回到觀眾面前。今年紙風車劇團與客委會聯手打造好客版《諸葛四郎》，不但武打到位，與多媒體動畫貼合虛實交融，情節流暢，客家話的語調與國語交互使用，也讓《諸葛四郎》客語版多了一份新鮮感。

總編導李永豐表示，整齣劇是從觀眾的角度出發，務必要讓觀眾理解客家語跟對話，正式上演時還是會有中文字幕，「但是我深信大家看戲不需要看字幕，也可以了解劇情，讓大家自然而然接受客家語言。」

葉宏甲兒子也是葉佳龍表示，《諸葛四郎》客家版他很能接受，「因為我母親是客家人，但是他跟父親的對話只有日文跟台語，我們沒有學到客家話，只學到客家腔德台語跟日語。」葉佳龍說，他周末會帶著92歲的母親到現場來看，「這是我們最棒的母親節禮物。」

《諸葛四郎》舞台劇改編自葉宏甲《諸葛四郎》漫畫的「大戰魔鬼黨」以及「大鬥雙假面」融合而成，劇情描述衛國公主被魔鬼黨鎖上面具，賣人國王派人去找大英雄諸葛四郎，揪出宮中內賊，要替公主解開面具。

整齣劇情節緊湊，擅長竹板快書的張春泉入戲變成衛國國王，毫無違和感，音樂部分特意選擇古典音樂、現代音樂跟客家音樂旋律，整體意念豐富，舞蹈更是結合韓流特色，不時會有舞者單手做愛心，或俏皮拍拍屁股，可以讓年輕世代心領神會，讓人眼睛一亮，再加上演員台上台下與觀眾互動，抓得出小觀眾眼球，堪稱是近十年紙風車劇團最好創作。

葉佳龍表示，目前也推出諸葛四郎第四集「大破山嶽城」復刻版，「我們盡可能搜集到當年《漫畫週刊》的原版作品復刻，讓父親的作品重新被看見。」葉佳龍說，前天他也剛申請到文化部文創司的計畫，支持諸葛四郎做成3D模組，預計11月完成，未來將可以化身貼圖、動畫，「希望可以讓新一代書迷認識諸葛四郎。」

《諸葛四郎》好客版將於5月12、13日登場，地點在台北城市舞台演出四場。

(中時 )